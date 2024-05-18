Обновленный список игроков ХК «Сибирь» опубликовали в Новосибирске

В Правительстве Новосибирской области прошло заседание обновленного состава попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь».
Участники попечительского совета обсудили подготовку клуба к хоккейному сезону 2024/2025 годов, комплектование основной и молодежной команд.
Список игроков «Сибири» на предстоящий сезон обновился. Команду покинули: вратарь Антон Худобин, защитник Зият Пайгин и нападающие Максим Марушев и Артем Михеев.
В команду пришли новые игроки: защитники Федор Гордеев (Мэн, ECHL) и Егор Мартынов (Динамо Мск), а также нападающий Валентин Пьянов (Авангард).
Кроме того, на заседании был рассмотрен и утвержден бюджет клуба на следующий сезон, приняты целевые параметры по росту коммерческих доходов, сформулированы ключевые показатели по другим направлениям.
Ранее хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о возвращении в команду 32-летнего Валентина Пьянова, игравшего в прошлом сезоне за омский «Авангард».
Источник фото: официальная группа ХК «Сибирь» в ВКонтакте.
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