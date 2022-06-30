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Обнулением НДС смогут воспользоваться почти 270 владельцев гостиничного бизнеса в Новосибирске

  • 30/06/2022, 09:47
новости Новосибирска
Льгота будет действовать в течение 5 лет.

В Новосибирской области для 260 юридических лиц и восьми индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере гостинично-туристического бизнеса, с 1 июля 2022 года будет «обнулена» ставка НДС, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— В соответствии с мерами поддержки бизнеса в условиях санкций НДС «обнулится» для уже работающих объектов туриндустрии — до 30 июня 2027 года, а для новых гостиниц и гостиниц после реконструкции — на пять лет с момента ввода в эксплуатацию, — пояснила заместитель руководителя Управления ФНС России по Новосибирской области Елена Москалец.

Нулевая ставка НДС устанавливается:

— для гостиниц и иных форм размещения на 5 лет на услуги по предоставлению мест временного проживания. При этом для новых объектов, введенных после 01.01.2022 и включенных в реестр объектов туриндустрии, льготная ставка действует в течение 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию;

— на 5 летний период в отношении услуг по предоставлению в аренду вновь введённых с 01.01.2022 объектов туристской индустрии и включённых в реестр объектов туриндустрии.

Ставка НДС в размере 0% для гостиниц и объектов туристской индустрии предусмотрена Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ, которым в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, направленные на реализацию антикризисных мер поддержки налогоплательщиков.

По данным 2ГИС, в рубрике гостиницы в Новосибирске зарегистрировано 267 участников.

 

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Фото pixabay — Hans

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Рубрики : Бизнес Туризм Город

Регионы: Новосибирск

Теги : налоги льготы гостиницы бизнес


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