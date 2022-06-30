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Работодатели теряют интерес к сотрудникам с высшим образованием

  • 30/06/2022, 09:09
новости Новосибирска
Спрос на таких специалистов вырос только в сфере «Безопасность».

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru  выяснила, как изменились требования работодателей к уровню высшего образования у соискателей за последние три года. Доля вакансий, в которых среди требований к соискателям указано наличие высшего образования, снизилась за три года на 3 процентных пункта: с 14% от общего числа предложений о работе в начале 2019 года до 11% в середине 2022 года. Заметнее всего уменьшилось число таких требований в вакансиях из профессиональной сферы «Госслужба, НКО» (-24 п.п.; с 39% вакансий в начале 2019 года до 15% в середине 2022 года), выросло — в сфере «Безопасность» (+12 п.п.; с 16% до 29%).

Чаще всего вакансии с требованием высшего образования сегодня по-прежнему можно встретить в сферах «Наука, образование» (33% от всех предложений о работе в сфере), «Бухгалтерия» (29%), «Управление персоналом, тренинги» (29%) и «Закупки» (27%).

В региональном разрезе наиболее строги к наличию высшего образования работодатели Москвы и Дальневосточного федерального округа (по 14%). В Сибирском федеральном округе таких вакансий лишь 10% (в 1 квартале 2019 года эта доля составляла 13%).

Уточнение необходимого уровня высшего образования (бакалавриат, магистратура или специалитет) в вакансиях встречается крайне редко: в начале 2019 года — лишь 0,8% от всех предложений работодателей, сегодня — 1,1%. Причем наименее востребованным у работодателей является бакалавриат — на него сегодня приходится 0,3% вакансий, тогда как на магистратуру и специалитет — по 0,5% (важно, что в одной вакансии могут упоминаться несколько ступеней высшего образования).

Конкретная ступень высшего образования наиболее принципиальна в медицине (соответствующее уточнение есть в 6,8% вакансий) и в юридической сфере (3,4%). При этом в медицинских вакансиях с подобным требованием, как правило, речь идет о специалитете (6,5%), а в юридических — о магистратуре (2,3%).

 

Ранее редакция сообщала, что на новосибирском рынке труда растет конкуренция за рабочие места. 

Фото pixabay — Pexels

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Рубрики : Общество Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : работа образование


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