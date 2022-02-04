Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

— В 2021 году количество гостей, размещенных в коллективных средства размещения Новосибирской области, восстановилось почти к допандемийному уровню (В 2019 году — 1,1 млн человек, в 2020-м — 789 тысяч, в 2021-м (за 9 месяцев) — 734,6 тысячи, оценочно за 2021 год — 920 тысяч. — Ред.). По этому показателю регион находится на 9 месте среди субъектов РФ, — сообщила на заседании коллегии Минэкономразвития Новосибирской области замминистра – начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Анна Павлова. — При этом поменялся профиль туриста. По данным миграционной службы, в 2019 году в регион приезжали с целью туризма 37,5 тысячи иностранных гостей. В 2021-м — около 5 тысяч, но выросло количество иностранных визитеров, которые приезжали в регион для работы

Объем платных услуг, предоставленных в сфере туризма, в 2021 году в регионе вырос в 2 раза, по сравнению с 2020 годом (До 6,1 млрд рублей — за 9 месяцев 2021 года, оценочно за 2021 год — 7,3 млрд рублей, в 2020 году — 4,27 млрд). Допандемийные показатели пока не достигнуты (9,5 млрд).

Павлова напомнила, что в конце 2021 года в регионе была принята госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области». Ее реализация началась в 2022 году.

Среди самых первых шагов, которые планирует сделать министерство в рамках программы: изучение потребностей туристического рынка региона и качества туристических продуктов.

В госпрограмму также входит поддержка частных инициатив в сфере туризма. Причем эти проекты Минэкономразвития планирует поддерживать не только самостоятельно. Регион «пробивает» гранты под эти цели по ряду федеральных программ. Плюс небольшие гранты будут предоставляться на муниципальном уровне. По словам Анны Павловой, интерес со стороны инвесторов к такому виду господдержки есть. Грантовые средства можно будет использовать на создание и обустройство модульных гостиниц, приобретение оборудования, техники и снаряжения, обеспечение доступной среды, разработку новых туристских маршрутов, создание цифровых платформ и решений. В рамках госпрограммы финансирование также смогут получить муниципалитеты на создание, реконструкцию и капитальный ремонт объектов сферы туризма и т. д. Напомним, недавно мы рассказывали о планах Маслянинского района по развитию горно-лыжного курорта «Юрманка», где в задачи муниципалитета как раз входят вышеперечисленные работы.

В список задач госпрограммы также входит благоустройство мест, которые пользуются у туристов региона наибольшей популярностью, в том числе их генеральная уборка, а также повышение уровня специалистов, выполняющих функции гидов.

— 93-ФЗ говорит о том, что регионам дают функции по аттестации экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, у субъектов федерации появляются контрольно-надзорные полномочия. С 2023 года на тех, кто ведет нелегальную экскурсионную деятельность или ведет ее не так как нужно, будут накладываться штрафы. Даже у тех, кто давно практикует, возникает много вопросов, — отметила заместитель министра.

За счет реализации всех пунктов госпрограммы регион рассчитывает к 2030 году в 1,6 раза увеличить количество гостей, размещенных в коллективных средства размещения Новосибирской области, — до 1,48 млн человек, объем платных услуг населению в сфере туризма — в 1,4 раза, до 10,3 млрд руб. При этом объем аудитории информационных туристских ресурсов региона вырастет в 2,1 раза — с 45 тысяч в 2021 году до 95 тысяч в 2030-м. На реализацию программы до 2030 года заложены 972,7 млн рублей, из них 785,4 — из областного, 7,3 млн — местных бюджетов, 180 млн — из внебюджетных источников. Кроме того, область рассчитывает привлечь софинансирование по федеральным программам и проектам. В 2021 году региональный бизнес получил на развитие федеральные гранты — 17,8 млн рублей.

На 2022 год на госпрограмму заложен 131 млн рублей — 101 млн в бюджете области, 1 млн — в местных бюджетах, 25,7 млн — внебюджетные источники. Кроме того, в 2022 году Минэкономразвития планирует заключить соглашение с Ростуризмом и войти в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», подписать соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» и оформить туристский кластер «Обские парки», а также развивать медицинский туризм. Также задачей №1 в 2022 году будет подготовка к чемпионатам мира по хоккею и волейболу.