Оборонные предприятия в Сибири трудоустроили 17 тысяч человек

С начала 2024 года на предприятия оборонного комплекса Сибири принято около 17 тысяч работников. Об этом стало известно на совещании, которое провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. По его словам, в регионах округа работает 40 предприятий Государственной корпорации «Ростех», в которых трудятся более 60 тысяч человек.

При этом участники совещания подчеркнули, что потребность в кадрах на оборонных заводах округа сохраняется. Для решения этой задачи было предложено:

активное вхождение в федеральный проект «Профессионалитет»,

обновление инфраструктуры системы среднего профессионального образования,

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава колледжей, совершенствование программ дополнительного профессионального образования для повышения квалификации или переподготовки.

Участники совещания также предложили актуализировать законодательную базу в части формирования работодателем целевой квоты, включая приоритетный прием на целевое обучение представителей трудовых династий.

Напомним, с 2023 года в Новосибирской области реализуются мероприятия по профессиональному обучению работников предприятий ОПК. В 2024 году из областного бюджета выделено 7,5 млн руб. на обучение порядка 200 человек. При этом размер субсидии равен порядка 60 тыс. руб. на одного работника, а размер субсидии в случае трудоустройства отдельных категорий граждан может составить для предприятия ОПК до 12-кратной величины минимального размера оплаты труда. Ожидается, что участниками программы субсидированного найма в 2024 году в регионе станут более 300 человек.

По данным Минтруда и соцразвития на июль, на предприятия ОПК региона было трудоустроено более четырех тысяч специалистов, за 2023 год — 13 тысяч.

Ранее редакция сообщала о том, что работодатели Новосибирска подали почти 1400 заявок на целевое обучение студентов. В некоторые заявки входит заказ на нескольких специалистов.