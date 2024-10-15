Оборонные предприятия в Сибири трудоустроили 17 тысяч человек

С начала 2024 года на предприятия оборонного комплекса Сибири принято около 17 тысяч работников. Об этом стало известно на совещании, которое провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. По его словам, в регионах округа работает 40 предприятий Государственной корпорации «Ростех», в которых трудятся более 60 тысяч человек.
При этом участники совещания подчеркнули, что потребность в кадрах на оборонных заводах округа сохраняется. Для решения этой задачи было предложено:
Участники совещания также предложили актуализировать законодательную базу в части формирования работодателем целевой квоты, включая приоритетный прием на целевое обучение представителей трудовых династий.
Напомним, с 2023 года в Новосибирской области реализуются мероприятия по профессиональному обучению работников предприятий ОПК. В 2024 году из областного бюджета выделено 7,5 млн руб. на обучение порядка 200 человек. При этом размер субсидии равен порядка 60 тыс. руб. на одного работника, а размер субсидии в случае трудоустройства отдельных категорий граждан может составить для предприятия ОПК до 12-кратной величины минимального размера оплаты труда. Ожидается, что участниками программы субсидированного найма в 2024 году в регионе станут более 300 человек.
По данным Минтруда и соцразвития на июль, на предприятия ОПК региона было трудоустроено более четырех тысяч специалистов, за 2023 год — 13 тысяч.
Ранее редакция сообщала о том, что работодатели Новосибирска подали почти 1400 заявок на целевое обучение студентов. В некоторые заявки входит заказ на нескольких специалистов.
Фото предоставлено Сибирским окружным информационным центром.
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