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Бизнес-партнерство: критерии выбора идеального компаньона

  • 15/10/2024, 11:13
Бизнес-партнерство: критерии выбора идеального компаньона
Потребность в партнерстве возникает чаще всего у предпринимателей, решивших начать бизнес с нуля или расширить его, занять на рынке сбыта нишу, увеличить число продаж

Наиболее востребованной эта форма сотрудничества стала в период после финансового кризиса 2007–2008 гг.

Что такое бизнес-партнерство

Деловое партнерство — это взаимовыгодное договорное сотрудничество двух или более предпринимателей, компаний. Такие отношения способствуют эффективному решению управленческих, финансовых, стратегических и маркетинговых задач.

Каждый из партнеров несет свою долю ответственности за развитие бизнеса, позволяющего вести конкурентную борьбу на рынке товаров, услуг. Ключевая цель партнерских отношений в предпринимательской деятельности — увеличение прибыли.

Зачем нужен и нужен ли партнер в бизнесе. В чем преимущества партнерского бизнеса и в чем недостатки

Деловые партнеры чаще всего нужны бизнесменам для воплощения инновационных идей, решения стратегических задач по развитию производства, продаже товаров/услуг с целью существенно увеличить финансовые обороты, прибыль. В идеале такое сотрудничество должно обеспечивать предпринимателям стабильность технической и материальной базы.

Как показывает практика, для эффективного решения стратегических и финансовых задач бизнесмену необходим партнер, разделяющий его взгляды и планы корпоративного развития. Оптимальный вариант такого сотрудничества — это полноценное взаимодействие и успешное дополнение друг друга в разных сферах.

Рациональное бизнес-партнерство имеет следующие преимущества:

  • разумное разделение обязанностей, финансовой ответственности, рисков;
  • обмен мнениями и опытом с целью достижения общих целей;
  • принятие оптимальных решений за счет расширения совместных компетенций;
  • коллегиальная поддержка при решении сложных задач
Эксперты считают, что успешность бизнеса не зависит от большого количества партнеров. Эффективность любой предпринимательской деятельности зиждется на профессионализме и выборе грамотных специалистов, готовых к честному и продуктивному сотрудничеству.

Каким должен быть идеальный партнер в бизнесе. На что ориентироваться при принятии решения: подходит человек в партнеры или нет

При выборе идеального делового компаньона желательно учитывать не только профессиональные знания/навыки, но и личностные качества. Люди с сомнительной репутацией, склочным характером или дурными привычками вряд ли будут надежными партнерами, способными принести пользу совместной работе.

Эксперты выделяют несколько ключевых критериев, которые помогают определить, подходит человек для плодотворного сотрудничества или нет:

  • Открытость, коммуникабельность, быстрая реакция. Хороший компаньон всегда готов общаться, делиться информацией, мнением. Демонстрируя неподдельную искренность, не скрывает о себе какую-либо информацию. Всегда на связи и быстро реагирует на любое обращение, требующее его помощи в решении непростых задач.
  • Честность, порядочность. Готовность разделить ответственность и возможные риски не позволяет деловому напарнику перекладывать свою вину на подчиненных или партнеров.
  • Постоянное развитие, движение вперед. Хороший компаньон неустанно совершенствуется, приобретая новый опыт, навыки. Охотно обучает подчиненных, делится с ними своими знаниями. Его личные интересы совпадают с целями компании.

Важно! Хороший деловой партнер не боится трудных ситуаций, которые иногда случаются в бизнесе. Берется за выполнение любых, даже очень сложных проектов не ради голой наживы, а для продвижения корпоративной миссии. Не ставит личные интересы выше коллективных, игнорируя труд всей команды и ситуацию внутри компании.

Как найти партнера по бизнесу

Нередко начинающие предприниматели ищут деловых напарников среди своего ближнего окружения, состоящего из друзей, родственников, бывших коллег или однокурсников. А кто-то занимается поиском партнеров на бизнес-форумах или в группах социальных сетей.

Не так уж и важно, где будет найден компаньон. Главное, чтобы он обладал ценными деловыми качествами:

  • Компетентность. Желательно выбирать партнера из профессиональной среды. Это позволит не тратить время и финансы на его обучение.
  • Коммуникабельность. Бизнес-компаньон, не умеющий работать в команде, будет противоречить правилам корпоративной этики, провоцировать конфликты. Люди, привыкшие работать в одиночку и «перетягивать одеяло на себя», не способны ценить труд персонала, не разделяют коллективные цели, миссию компании.
  • Креативность. Способность думать, анализировать ситуацию, решать нестандартные задачи, разрабатывать оригинальные или уникальные проекты — ценные качества для каждого партнера.
  • Эффективность. Стремление к большой прибыли не может быть самоцелью. Этот процесс должен сопровождаться постоянным развитием, продвижением производственных интересов, самообразованием и обучением персонала.
  • Надежность. Ответственный компаньон не нуждается в контроле. Он понимает и разделяет корпоративные цели. Знает и любит свое дело, болеет за него.

Партнерские отношения, возникшие много веков назад, всегда расцениваются как средство для увеличения предпринимательских доходов. Однако идеальное деловое сотрудничество невозможно без соблюдения четких правил, предусматривающих равноценное разделение обязанностей, ответственности, рисков и способность грамотно организовать рабочий процесс.

Источник фото: Freepik.com / Автор — freepik

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сибирь Россия партнер по бизнесу бизнес


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