Оборот продавцов Ozon в Новосибирской области увеличился в 2,6 раза

В прошлом году оборот продавцов на Ozon по Сибири вырос в 2,6 раза.

— Лидером роста в Сибирском федеральном округе стала Иркутская область (в 3,3 раза), — говорится в сообщении пресс-службы Ozon.

Отмечается, что в Новосибирской области оборот увеличился за счет большего количества продавцов.

— Мы облегчаем процесс выхода на маркетплейс, обучаем, даем широкие аналитические, рекламные, логистические и финансовые инструменты, — рассказал Сергей Беляков, управляющий директор Ozon.

Ранее редакция сообщала о том, что иеромонах Никон освятил пункт выдачи Ozon.