Оборот продавцов Ozon в Новосибирской области увеличился в 2,6 раза

В прошлом году оборот продавцов на Ozon по Сибири вырос в 2,6 раза.
— Лидером роста в Сибирском федеральном округе стала Иркутская область (в 3,3 раза), — говорится в сообщении пресс-службы Ozon.
Отмечается, что в Новосибирской области оборот увеличился за счет большего количества продавцов.
— Мы облегчаем процесс выхода на маркетплейс, обучаем, даем широкие аналитические, рекламные, логистические и финансовые инструменты, — рассказал Сергей Беляков, управляющий директор Ozon.
Ранее редакция сообщала о том, что иеромонах Никон освятил пункт выдачи Ozon.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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