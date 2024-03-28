Роботы-дояры не трудоустраиваются на новосибирских фермах

В Новосибирской области реализуется первый масштабный роботизированный проект по молочному животноводству. Компания АО «Карасевское» из Черепановского района планировала создать хозяйство на 700 голов, где будут работать 8 роботов.

— На сегодняшний день фермером закуплено технологическое оборудование, но возникли проблемы с привлечением заемных средств для дальнейшей реализации проекта, — сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По его словам, сроки возобновления проекта не звестны. Но если компании будет предоставлена необходимая кредитная линия, то предприниматель может запустить хозяйство в эксплуатацию в течение года.

— Роботы для фермы уже находится на складе хозяйства, но общий объем инвестиций превышает возможности предприятия по выделению средств из оборота. Сейчас идут переговоры с банком. Мы заинтересованы в реализации этого проекта. Он не столько масштабный, сколько уникальный, так как такого количества роботов у нас еще никто на ферме не устанавливал, — отметил министр.

Объем инвестиций в проект, по его словам, составляет 700 млн рублей.

Новосибирские аграрии предпринимают попытки создать роботизированные фермы с 2019 года. Первый проект с двумя роботами анонсировал ИП Кулешов из Куйбышевского района. Однако впоследствии фермер принял решение сменить сферу деятельности и заняться мясным скотоводством. Сейчас два робота установлены в ЗАО «Племзавод Ирмень»

Ранее редакция сообщала о том, что ферму планируется запустить к 2024 году.