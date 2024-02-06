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Иеромонах Никон освятил пункт выдачи OZON

  • 06/02/2024, 10:13
Автор:
Иеромонах Никон освятил пункт выдачи OZON
По словам священнослужителя, его об этой услуге попросили друзья.

Иеромонах Никон освятил ПВЗ Ozon в Подмосковье. В обряде принял участие священник РПЦ, сотрудник канцелярии Императорского дома Романовых иеромонах Никон (Сергей Белавенец), говорится на странице священнослужителя «ВКонтакте».

По словам священнослужителя, его об этой услуге попросили друзья.

На сайте Императорского дома опубликована информация о том, что отец Никон является начальником образованного Управления Канцелярии Главы Российского Императорского Дома по историко-мемориальной деятельности.

Фото со страницы священнослужителя «ВКонтакте»

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : священнослужитель обряд освящения маркетплейс


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