Иеромонах Никон освятил пункт выдачи OZON

Иеромонах Никон освятил ПВЗ Ozon в Подмосковье. В обряде принял участие священник РПЦ, сотрудник канцелярии Императорского дома Романовых иеромонах Никон (Сергей Белавенец), говорится на странице священнослужителя «ВКонтакте».

По словам священнослужителя, его об этой услуге попросили друзья.

На сайте Императорского дома опубликована информация о том, что отец Никон является начальником образованного Управления Канцелярии Главы Российского Императорского Дома по историко-мемориальной деятельности.