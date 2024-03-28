В 2024 году 24,5 тысячи первоклассников пойдут в школы Новосибирска

В 2024 году школы Новосибирска примут 24,5 тысячи первоклассников.

— За последние годы число первоклассников стабильное, каждый год мы наблюдаем небольшой рост. С 2021 года увеличение составляет чуть менее 1,5 тысяч детей, — рассказал на пресс-конференции начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

По его словам, на сегодняшний день, в школах города обучается более 215 тысяч детей.

Начальник отдела общего образования департамента Надежда Чернякина рассказала, что прием заявлений от родителей на зачисление в школу начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием проводится с 6 июля до момента заполнения свободных мест.

Заявление о приеме и другие документы можно подать несколькими способами: лично в общеобразовательную организацию, через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме посредством электронной почты общеобразовательной организации, а также с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Одно из новшеств этого года — возможность создать черновик заявления на ЕПГУ. Он создается в личном кабинете в любой момент до 1 апреля. С 00:00:01 1 апреля достаточно будет зайти на портал и нажать кнопку «Отправить».

Ранее редакция сообщала, что аварийную школу-памятник закрыли в Новосибирске.