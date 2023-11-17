Определены пять площадок празднования Нового года в Новосибирске

Оргкомитет определился с концепцией празднования Нового года в Новосибирске. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами. Он пройдет под условным названием «В Сибири – снег!».

По словам Анатолия Локтя, в городе определены пять основных площадок празднования Нового года: Первомайский сквер, Театральный сквер, Центральный парк культуры и отдыха, улица Ленина и парк «Арена». Кроме того, традиционно будет задействован Первомайский сквер.

— В Первомайском сквере мы планируем световые конструкции, по аналогии с прошлым годом. Также. Уже сегодня на месте летнего фонтана монтируется световой фонтан, — рассказал он.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил сделать Новосибирск родиной снежных баб. По его словам, город пытается запатентовать символ снежных баб.