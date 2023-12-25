В центре Новосибирска временно ограничат парковку 27 декабря

27 декабря с 6.00 до 10.00 ограничат парковку около здания на Красном проспекте, 25. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Это связано с проведением в Новосибирске торжеств, посвящённых Дню спасателя, — говорится в сообщении.

Также с 7 до 10 часов на площади им. Ленина (напротив дома № 25 на Красном проспекте) будет проведен торжественный развод дежурных смен аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений.

Мэрия просит автолюбителей быть внимательными и смотреть на знаки с информационными щитами.

Ранее редакция сообщала о том, что водителям запретят ночную парковку в Новосибирске.