На бердскую обувную фабрику могут зайти инвесторы из Белоруссии

— Фабрика «С-ТЕП» (Торговая марка S-TEP. — Ред.) — хорошее и качественное производство обуви разных видов, фасонов и категорий, но холдингом «Обувь России» были допущены просчеты, в том числе, в ведении хозяйственной деятельности. Компания не очень хорошо сработала с банками- кредиторами: Сбербанк, Промсвязьбанк и ВТБ. Кредитный портфель составляет порядка 7 млрд рублей, — сообщил на пресс-конференции министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

По его словам, сейчас разрабатывается программа, которая позволит холдингу выйти на решение проблем с основными кредиторами. Эта тема обсуждалась недавно на совещании у замгубернатора Сергея Семки.

— Если посмотреть на ситуацию с точки зрения закрытия торговых предприятий, магазинов холдинга, то на мой взгляд, население не пострадает, если они на время прекратят работу. С производственной площадкой ситуация более серьезна, — заявил Гончаров. — Этой проблемой мы занимаемся и на региональном, и на федеральном уровне. Мы подготовили обращение на имя вице-премьера — министра промышленности РФ Дениса Мантурова, попросили содействия в поиске потенциальных партнеров, которые могли бы заинтересоваться промышленным ресурсом. Кроме того, мы обратились к нашим белорусским партнерам из Беллегпрома, чтобы они тоже этот актив посмотрели.

Чиновник отметил, что уже появились инвесторы, которые интересуются состоянием дел на фабрике, изучают бизнес-процессы и производство.

— Возможно, сейчас предприятие на какое-то время прекратит производство. Но, надеюсь, что в скором времени инвесторы найдутся, и мы не потеряем фабрику, — резюмировал Андрей Гончаров.

— Сейчас в активе фабрики 400 единиц техники, в том числе новейшего оборудования. Для того. чтобы заново создать эту инфраструктуру потребуется 1-2 млрд. рублей и еще 5 лет жизни на формирование коллектива, — подчеркивал депутат.

О том, что фабрика может закрыться в начале августа и что ее пытаются вывести из общей конкурсной массы OR GROUP, чтобы найти нового инвестора, стало известно в июле. Депутат Госдумы Александр Аксененко сообщал, что фабрика может выпускать до 1 млн. пар обуви в год и обеспечивать 600 рабочих мест при полной загрузке. На момент подготовки материала компания выпускала 10 пар в день, на производстве работало 42 человека, еще недавно было 380.

Напомним, OR GROUP (Ранее ГК «ОбувьРоссии» — Ред.) входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 6691 объект в 293 городах России. В начале февраля 2022 года OR GROUP объявила о дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. На сегодняшний день владельцы облигаций предъявили компании иски в общей сложности почти на 2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что ГК «Обувь России» приобрела фабрику S-TEP в 2015 году. В 2019 компания планировала создавать новую производственную площадку в ТОСЭР Линево.