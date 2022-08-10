Грозит ли Новосибирской области дефицит «технарей»?

Наиболее востребованными специальностями у выпускников профобразования в 2022 году стали такие, как дизайн (14 заявлений на бюджетное место), коммерция по отраслям (13), графический дизайн (6), информационные системы (10), операционная деятельность в логистике (10), переработка нефти и газа (7), гостиничное дело (5), туризм (5), производство и обслуживание авиатехники (4). Такие данные были озвучены в ходе состоявшейся в ТАСС пресс-конференции, посвящённой итогам вступительной кампании.

Частное образование в Новосибирске. Школа-колледж Если говорить о том, насколько востребованы специальности среднего профессионального образования, особенно по направлению технической подготовки, то в некоторых аспектах мы вполне конкурентоспособны в сравнении с вузовской системой, — говорит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — А по ряду направлений, если к примеру, брать ту же коммерцию, то наши колледжи по количеству заявлений, которые приходятся на эти специальности, даже превосходят некоторые вузы.

Что касается лидеров антирейтинга, то таких, как сообщает министр, в регионе не наблюдается, за исключением отдельных случаев, вызванных объективными обстоятельствами.

— В крупных городских учреждениях недобора точно не будет, — говорит Федорчук. — У нас минимум 4 человека на место. Возьмём наши аграрные учреждения. Не все ребята именно с какой-то определённой территории готовы обучаться по специальности именно там. Мы почему продлеваем здесь (в городах) приём: мы ищем ребят из других муниципалитетов, которые хотели бы поступить на эту профессию и обучаться именно в этом колледже. А в целом невостребованных специальностей у нас нет, потому что мы чётко согласовываем наши планы с работодателями. Не было так, что мы открываем какую-то специальность, и спрос на неё нулевой.

Более радикально относительно спроса в регионе на ряд специальностей, особенно «технических», высказывается директор новосибирского Новоколледжа Сергей Чернышов. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Как следует из поста руководителя Новоколледжа, это касается как средних, так и высших учебных заведений, где, по его словам ощущается недобор на инженерные специальности.

— Эксперты от образования уже прокомментировали это так: вот, падает уровень подготовки в школе, — пишет Чернышов. — Недобор на инженерные специальности не потому, что падает уровень образования, а, прежде всего, потому, что структура экономики диктует нам совершенно другое распределение бюджетных мест. Представьте для примера: все хотят ходить в сапогах — это удобно, и по климату подходит. А власти говорят — нет, будут ходить в сандалиях. Выдают сертификаты на сандалии, ведут по местному телевидению пропаганду сандалий, но народ упорен: а как зимой будем них ходить? Нет уж, нам даром ваши бесплатные сандалии не нужны, лучше доплатим, и будем ходить в сапогах.

— Возьмем «Прогноз потребности в кадрах организаций Новосибирской области на 2021-2027» годы, — пишет Чернышов. — На основании этого документа региональное Министерство образования в теории должно распределять бюджетные места. Что же показывает нам этот прогноз? А показывает он нам, что абитуриенты совершенно правы. Согласно прогнозу Минтруда, наиболее востребованными среди работодателей будут: «Бухгалтер» (более 5 тысяч прогнозируемых вакансий), «Менеджер» (более 7 тысяч вакансий), «Дизайнер» (более 626 вакансий). Для примера, количество прогнозируемых вакансий по специальности «Авиационный механик» — 136

Аналогичная ситуация, по его мнению, и в среднем образовании.

По информации министерства образования Новосибирской области, контрольные цифры приёма в средние специальные учебные заведения в текущем году составили 8,7 тыс мест (+300 к прошлому году). В таких же пропорциях учебные заведения вуза ежегодно прирастают бюджетными местами. В настоящее время подано более 20 тыс заявлений (+200 к прошлому году), из которых 6,8 тыс поданы с подлинниками документов об образовании. Ежегодно на 4 – 5% растёт и количество небюджетных мест. Приём на платное обучение составляет 3,1 тыс человек (+480 к прошлому году).

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