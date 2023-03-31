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«Обращусь к коллегам в погонах и мундирах: «Давайте беречь предпринимательский климат»

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области высказал свое отношение к резонансным делам в отношении предпринимателей региона, но при этом и бизнес попросил быть более ответственным.
  • 31/03/2023, 18:05
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Андрей Травников, губернатор Новосибирской области— В истории области были ситуации, когда предприниматели сидели в СИЗО (некоторые и сейчас сидят) по уголовным делам, что были инициированы в результате бизнес-конфликтов.

Сначала обращаюсь к предпринимателям…

Я продолжаю настаивать на том, что за последние годы предпринимательский климат в Новосибирской области улучшился, взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами выстраивается, административное и правовое давление на бизнес снижается. Все у нас достаточно позитивно с точки зрения динамики. Призываю предпринимателей и представителей предпринимательских сообществ опираться не только на субъективные оценки, результаты разных опросов, заявления и жалобы отдельных ваших коллег, но и на объективные факты, статистику. Иногда мы даем оценки под влиянием эмоций. Вечером меня спроси, как мои дела — я, наверное, одну оценку скажу, утром под солнышком погуляю — другую.

При этом я полностью согласен с высказыванием представителей бизнес-сообщества: мы живем в мире информационных технологий. Иногда один резонансный случай перечеркивает усилия многих лет. К сожалению, в Новосибирской области, такие резонансные случаи были. Я напомню уголовное дело в отношении компании «Тион»,  которое, считаю, является позорной историей в Новосибирской области.

Есть у нас еще одна компания, не буду ее называть, которая в течение 4 лет переживает огромное давление. С учетом того, что производимая ей продукция достаточно широкая, мне кажется, что она пережила все возможные проверки — от Росздравнадзора до контрразведки, уголовные дела. В один момент я уже был вынужден обратиться к полпреду: что происходит — или они враги государства, и правоохранители просто плохо работают, так как при таком количестве претензий они давно уже должны сидеть в колонии, или к ним какое-то предвзятое отношение.

Еще один вопрос касается «маски-шоу», который поднимают представители Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП). Приведу дословный разговор с одним из руководителей. К нему пришли на обычную процедуру по доследственной проверке, взяли с собой двух здоровых мужиков-спецназовцев в масках, в жилетах-разгрузках. Все это попало в соцсети, в СМИ, вызвало резонанс. Я задал вопрос: «Зачем нужно было устраивать маски-шоу?» На что последовал ответ: «Ну кому-то же нужно папки с документами переносить». А что, других людей нельзя было найти?

Обращаясь к предпринимательскому сообществу, хочу отметить еще один момент. С каждым годом у различных служб, правоохранительных органов наращиваются компетенции и появляются такие возможности для оперативной работы, что нужно отбросить мысль, что сегодня можно незаметно нарушать закон. Сегодня жить по закону все-таки выгоднее и спокойнее, чем жить вне закона.

Обращусь к коллегам в погонах и мундирах: давайте беречь предпринимательский климат и не допускать возбуждения уголовных дел, резонансных случаев без конкретной перспективы. Когда человек пойман за руки, привлечен к ответственности, то общественная оценка однозначна: получил по заслугам. А когда его мурыжат несколько лет, то у общества возникают сомнения в объективности представителей власти.

 

По материалам выступления на конференции «ЗаБизнес: рейтинг регионов. Новосибирская область» в Новосибирске

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : проверки бизнеса предпринимательский климат


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