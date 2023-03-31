Строительство небоскреба в Новосибирске обойдется примерно в 3,5 млрд рублей

Стоимость строительства 60-этажного небоскреба в Новосибирске составит около 3,5 миллиардов рублей (для сравнения, строительство среднестатистического многоэтажного дома оценивается примерно в 1 млрд рублей), сообщил на пресс-конференции ТАСС министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Напомним, ранее высказывалось мнение, что строительство небоскреба может начаться на территории, прилегающей к метро «Октябрьская».
Ранее редакция сообщала, что на участке за ГПНТБ могут разрешить построить жилье.
Фото: pixabay.com, paulsteuber
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