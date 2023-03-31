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Строительство небоскреба в Новосибирске обойдется примерно в 3,5 млрд рублей

  • 31/03/2023, 17:54
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Строительство небоскреба в Новосибирске
Его проектирование начнется после согласования с Росавиацией.

Стоимость строительства 60-этажного небоскреба в Новосибирске составит около 3,5 миллиардов рублей (для сравнения, строительство среднестатистического многоэтажного дома оценивается примерно в 1 млрд рублей), сообщил на пресс-конференции ТАСС министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

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Он уточнил, что на сегодняшний день окончательная площадка для строительства небоскреба не определена. Инициатора строительства министр называть не стал, но отметил, что мэрия настаивает, чтобы здание было жилым домом. На данный момент проект строительства объекта находится на согласовании в Росавиации, после его получения начнется проектирование небоскреба. Ориентировочный срок — конец 2023 года или начало 2024-го.

Напомним, ранее высказывалось мнение, что строительство небоскреба может начаться на территории, прилегающей к метро «Октябрьская».

 

Ранее редакция сообщала, что на участке за ГПНТБ могут разрешить построить жилье.

Фото: pixabay.com, paulsteuber

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

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Теги : Небоскребы в Новосибирске


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