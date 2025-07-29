Рекламодателям

Образовательная программа «Герои НовоСибири»: первый модуль завершен

  • 29/07/2025, 18:15
Образовательная программа «Герои НовоСибири»: первый модуль завершен
Участники высоко оценили образовательную программу, и их объединенные предложения послужат основой для дальнейшего улучшения учебных модулей

Первые результаты программы были представлены на заседании Общественного совета проекта «Герои НовоСибири» под руководством губернатора Андрея Травникова.

— Первый модуль завершен – он был насыщенным по содержанию и строгим по графику. Мы просили участников первого модуля активно делиться отзывами, чтобы уже в начале скорректировать проект «Герои НовоСибири» с учетом их пожеланий, чтобы в дальнейшем программа была более полезной и эффективной. Мы получили такую обратную связь, постарались ее обработать и оперативно внедрить некоторые изменения, — отметил глава региона.

О результатах первого модуля образовательной программы «Герои НовоСибири» доложила первый заместитель руководителя администрации — руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Наталья Авдеева.

Первый модуль образовательной программы «Государственное и муниципальное управление. Герои НовоСибири» проходил в июле текущего года. В нем приняли участие 30 победителей отборочного этапа, сформировавшие первый поток программы.

Он включал академический блок, блок развития компетенций, социально-спортивный, сопровождения участников «Самопознание», а также экзамены и тестирование. Цель модуля – ознакомить участников с современной системой государственного управления и задачами, которые решает государственная власть в контексте глобальных геополитических процессов.

Образовательная часть программы была представлена академическим блоком. Задача состояла в формировании представления о России как о государстве, демонстрации сложности системы государственного управления, определении национальных целей развития страны и характеристике регионального аспекта государственного управления.

Следующей задачей модуля было развитие управленческих компетенций и личностных качеств, необходимых для руководителя на гражданской службе. Была проведена мастерская стратегий «История успеха», посвященная особенностям построения карьеры бывшими военнослужащими на гражданской службе. Состоялось несколько мастер-классов от руководителей компаний, учреждений и муниципалитетов.

Еще одной задачей образовательной программы является ознакомление участников с актуальной региональной повесткой, расширение социального кругозора и коммуникативного пространства. В первом модуле это обеспечивалось посещением выставок, поездками на значимые объекты региона, расположенные в разных муниципальных образованиях. Участники посетили музейный комплекс в Сузуне, мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», Центр креативных индустрий, Биотехнопарк, лицей Технополис, региональный центр волейбола «Локомотив – Арена» и кампус компании «2ГИС».

Также на заседании заместитель губернатора Новосибирской области, руководитель организационного комитета проекта «Герои НовоСибири» Константин Хальзов представил доклад об итогах отбора участников проекта «Герои НовоСибири» для зачисления в резерв образовательной программы.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

400

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

На вопросы, которые задают жители двух крупнейших сибирских городов, отвечает кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют запустить в сентябре
29/07/25 18:30
Общество Транспорт
Образовательная программа «Герои НовоСибири»: первый модуль завершен
29/07/25 18:15
Власть
В промышленном парке под Новосибирском запустят новый контейнерный терминал
29/07/25 18:00
Бизнес
Как бороться с нарушителями тишины: руководство для жителей частного сектора
29/07/25 17:37
Власть
«Лучше свалки убрать»: инженеры оценили реальность очистки Новосибирска от паутины проводов
29/07/25 17:30
Бизнес Власть Общество Экономика
Квартиры на вторичке в Новосибирске стали продаваться быстрее
29/07/25 17:00
Недвижимость
Новые правила для большегрузов в Новосибирске: что изменится
29/07/25 16:52
Власть
В новосибирском Союзе отцов оценили идею дополнительного выходного для родителей
29/07/25 16:00
Власть Общество
Мэрия Новосибирска купит технику для промывки ливневок
29/07/25 15:00
Бизнес Власть Город
Новосибирский медик рассказал о лихорадке чикунгунья из Китая
29/07/25 14:00
Общество
В Новосибирске в полтора раза увеличится количество платных парковок
29/07/25 13:00
Власть Город Транспорт
Анатолий Серышев сопровождает Михаила Мишустина в рабочей поездке в Омск
29/07/25 12:30
Власть
Новосибирские предприниматели отправили за границу мороженого на 275 млн рублей
29/07/25 12:00
Бизнес ВЭД
Победителей конкурса журналистов «Сибирь.ПРО» определит экспертное жюри
29/07/25 11:48
Бизнес
Двоих новосибирцев обвиняют в пропаганде терроризма и госизмене
29/07/25 11:00
Общество Право&Порядок
ГУФСИН ищет поставщика продуктов для магазинов в колониях Новосибирской области
29/07/25 10:00
Бизнес Власть
Новосибирску предлагают вернуть прежнее название — Новониколаевск
29/07/25 9:00
Город Общество
Сбой в ИТ-системе «Аэрофлота» привел к отмене трех рейсов в Сибири
28/07/25 19:20
Бизнес Общество Право&Порядок Транспорт
В Новосибирске определились с пятым мостом через Обь
28/07/25 18:00
Власть Город
Минстрой подал иск на миллиарды к генподрядчику ледовой арены в Новосибирске
28/07/25 17:30
Бизнес
Популярное
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Признаки бронхиальной астмы назвали медики Новосибирска
11/07/25 17:00
О причинах появления крапивницы рассказала медик из Новосибирска
10/07/25 13:30
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Новости компаний
Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт
29/07/25 9:10
Новосибирский стройкомплекс получил мощное электроснабжение
24/07/25 11:15
Банк Уралсиб выпустил клиенту экспресс-гарантию на платформе ВБЦ всего за 20 минут
22/07/25 9:08
Банк Уралсиб предлагает инновационные платёжные терминалы для торгового эквайринга
16/07/25 10:32
Новосибирские энергетики обновили около 700 опор ЛЭП за полгода
15/07/25 12:45
Уралсиб вошел в Топ-10 самых инновационных банков России
14/07/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно