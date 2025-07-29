Образовательная программа «Герои НовоСибири»: первый модуль завершен

Первые результаты программы были представлены на заседании Общественного совета проекта «Герои НовоСибири» под руководством губернатора Андрея Травникова.

— Первый модуль завершен – он был насыщенным по содержанию и строгим по графику. Мы просили участников первого модуля активно делиться отзывами, чтобы уже в начале скорректировать проект «Герои НовоСибири» с учетом их пожеланий, чтобы в дальнейшем программа была более полезной и эффективной. Мы получили такую обратную связь, постарались ее обработать и оперативно внедрить некоторые изменения, — отметил глава региона.

О результатах первого модуля образовательной программы «Герои НовоСибири» доложила первый заместитель руководителя администрации — руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Наталья Авдеева.

Первый модуль образовательной программы «Государственное и муниципальное управление. Герои НовоСибири» проходил в июле текущего года. В нем приняли участие 30 победителей отборочного этапа, сформировавшие первый поток программы.

Он включал академический блок, блок развития компетенций, социально-спортивный, сопровождения участников «Самопознание», а также экзамены и тестирование. Цель модуля – ознакомить участников с современной системой государственного управления и задачами, которые решает государственная власть в контексте глобальных геополитических процессов.

Образовательная часть программы была представлена академическим блоком. Задача состояла в формировании представления о России как о государстве, демонстрации сложности системы государственного управления, определении национальных целей развития страны и характеристике регионального аспекта государственного управления.

Следующей задачей модуля было развитие управленческих компетенций и личностных качеств, необходимых для руководителя на гражданской службе. Была проведена мастерская стратегий «История успеха», посвященная особенностям построения карьеры бывшими военнослужащими на гражданской службе. Состоялось несколько мастер-классов от руководителей компаний, учреждений и муниципалитетов.

Еще одной задачей образовательной программы является ознакомление участников с актуальной региональной повесткой, расширение социального кругозора и коммуникативного пространства. В первом модуле это обеспечивалось посещением выставок, поездками на значимые объекты региона, расположенные в разных муниципальных образованиях. Участники посетили музейный комплекс в Сузуне, мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», Центр креативных индустрий, Биотехнопарк, лицей Технополис, региональный центр волейбола «Локомотив – Арена» и кампус компании «2ГИС».

Также на заседании заместитель губернатора Новосибирской области, руководитель организационного комитета проекта «Герои НовоСибири» Константин Хальзов представил доклад об итогах отбора участников проекта «Герои НовоСибири» для зачисления в резерв образовательной программы.