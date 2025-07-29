Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируют запустить в сентябре

Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске находится на завершающем этапе. По данным мэрии, строительно-монтажные работы завершены на 99%, а пусконаладочные — на 70%.

— Планируемая дата сдачи объекта в эксплуатацию – сентябрь 2025 года. Пассажиры смогут воспользоваться новой станцией после приёмки в эксплуатацию, — рассказали Сибкрай.ru в департаменте благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В городской администрации уточнили, сметная стоимость объекта составила 4,645 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году (2,695 млрд рублей).

Напомним, строительство станции «Спортивная» в Новосибирске стартовало в 2019 году. Городские власти неоднократно подчеркивали, что в процессе строительства были выявлены отклонения от проекта, что затягивало сроки сдачи объекта. В конце декабря 2024 года продление разрешения на строительство станции метро «Спортивная» перенесли до конца декабря 2025 года. С 28 января работа на объекте ведется в режиме повышенной готовности.

24 июля власти города сообщили о завершении настройки и технического обслуживания платформенных дверей (их на станции смонтировано 40 штук). Кроме того, с системой синхронного открывания дверей на «Спортивной» протестирован новый пятивагонный состав. Поставка таких вагонов начнется в конце 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что по мнению мэрии Новосибирска, ввод метро «Спортивная» поможет разгрузить центр города от пробок, так как жители смогут оставлять автомобили на просторной парковке рядом со станцией.