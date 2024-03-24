Обрушившийся потолок в квартире едва не убил женщину в Новосибирске

Потолок одного из домов Ленинского района Новосибирска обрушился на головы жильцов. Дом находится по адресу улица Восточный поселок, 17а. Он уже был признан аварийным.

– Я живу в этой двухкомнатной квартире со своим мужем. В комнате, где обрушился потолок, я отдыхаю обычно. Мой муж смотрит телевизор в другой комнате, – передает слова жительницы квартиры «Вести Новосибирск».

По ее словам, сперва она услышала треск, но не придала этому значения. Однако через некоторое время услышала уже грохот.

– Произошел обвал, меня чудом не убило. Дом когда-то признавали аварийным, – рассказала женщина.

Заявку в аварийную службу жительница уже отправила. Там ее приняли и собираются организовать комиссию. В комнату сибирячке заходить запретили, огромные куски потолка по-прежнему разбросаны по полу.

После инцидента в отношении управляющей компании следственный комитет начал проверку. Возможно, что после ее окончания будет возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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