Следователи проверяют детсад в Новосибирске, где отравились дети

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства отравления в детском саду № 95.

― В СМИ опубликовано сообщение о том, что в медицинское учреждение были госпитализированы несколько несовершеннолетних с острым пищевым отравлением. Известно, что все они посещают дошкольное учреждение, расположенное в Ленинском районе города Новосибирска. По данному сообщению следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка, ― прокомментировали в СК.

В Новосибирске за последний месяц это уже второй громкий случай массового отравления. До этого несколько десятков человек оказались в больнице после того, как поели суши из службы доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении предприятия общепита.