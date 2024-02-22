Почти 57 млн рублей готова заплатить за охрану ледовая арена в Новосибирске

В Новосибирске объявили аукцион на оказание услуг по охране объектов и имущества ЛДС Арены, а также по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий на Многофункциональной ледовой арене. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, исполнителю предстоит выставить 17 постов охраны из них: 11 круглосуточных и 6 — дневных. Охранники обязаны патрулировать охраняемую территорию в дневное и ночное время (обходы производятся каждый час). Периодически обходы должны осуществляться кинологом с собакой для профилактики правонарушений и возможного обнаружения подозрительных предметов (схожих с ВВ и ВУ). Кроме того, в их обязанности входит осуществление пропускного и внутриобъектового режимов, предотвращение правонарушений.

— На постах охраны (пост № 4 (вход в здание № 1 VIP), пост № 5 (вход в здание № 2 Служебный), пост № 6 (вход в здание № 3 ХК Сибирь), пост № 7 (вход в здание № 6 Команда гостей), пост № 8 (вход в здание № 7 Малая арена), должны находиться и использоваться при оказании услуг охраны: ручные металлодетекторы и радиостанции. Сотрудники охраны, несущих службу на постах (пост № 4 (вход в здание № 1 VIP), пост № 5 (вход в здание № 2 Служебный), пост № 8 (вход в здание № 7 Малая арена) должны быть оснащены носимыми видеорегистраторами, — говорится в конкурсной документации.

Отмечается, что к выполнению обязанностей по охране объекта не допускаются охранники-стажеры и охранники старше 65 лет.

Цена контракта — 56,7 млн рублей. Договор предполагается заключить сроком на один год. Он будет действовать до 15 апреля 2025 года.

Подать заявки можно до 11 марта 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что международный турнир по хоккею пройдет в Новосибирске в апреле. В нем примут участие молодёжные команды России, Республики Казахстан и Республики Беларусь.