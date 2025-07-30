Общегородской пикет против роста тарифов ЖКХ прошёл на ГПНТБ

В Новосибирске, на площади Пименова, состоялся пикет с требованием национализации энергетики и системы ЖКХ. Инициатором выступил Новосибирский областной комитет КПРФ.

Первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Анатолий Локоть уверен, что тема роста тарифов ЖКХ является федеральной проблемой и решить её в отдельно взятом регионе невозможно.

— Мы ставим вопрос глубже – о воссоздании единой государственной отрасли ЖКХ. Сегодня государства в этой отрасли нет, она отдана частным компаниям. Идея выглядела красивой – давайте создадим условия, чтобы частный капитал вносил средства, ремонтировал трубы, поскольку износ большой. Но частный капитал действует иным образом, у него интерес – получить прибыль, — констатирует он.

Политик подчеркнул, что несмотря на то, что граждане исправно вносят средства в рамках коммунальных платежей, ситуация не меняется. Именно поэтому вопрос о национализации ЖКХ стал одним из основных пунктов Народного референдума, организованного партией.

В мероприятии приняли участие как опытные члены партии — депутат Законодательного собрания Роман Яковлев, секретарь областного комитета Владимир Карпов и Алексей Русаков, руководитель областной КРК Николай Шушарин, лидер КПРФ Советского района Анатолий Казак и Анатолий Лубков, так и молодежь.

Стоит отметить, что в начале июля депутаты фракции КПРФ в областном парламенте официально обратились в региональную прокуратуру, антимонопольную службу и департамент по тарифам с просьбой оценить обоснованности повышения тарифов в сфере ЖКХ в регионе и возможности изменения механизма формирования тарифов на последующие периоды.

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