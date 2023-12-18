Общегородскую программу новогодних мероприятий представили в мэрии Новосибирска

С 3 по 7 января начнет свою работу «Первый новогодний» экскурсионный маршрут по Новосибирску, на ярком, по-новогоднему оформленном автобусе. Проект реализуется с 2021 года и пользуется огромной популярностью у горожан и гостей города. В этом году планируется запустить два рейса: утренний и вечерний.

3 января с 16.00 до 19.00 состоится шествие и шоу новогодних игрушек по Красному проспекту (от здания КК им. В. Маяковского до площади им. Ленина). В финале шествия на площади им. Ленина состоится шоу – зрелищное театрализованное действие с визуальными эффектами.

С 4 по 8 января в Новосибирске будет проходить традиционный ежегодный Сибирский конкурс снежной скульптуры на приз мэра города Новосибирска. В нем примут участие признанные мастера снежного дела из Москвы, Хабаровска, Республики Тыва, Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия), Томска, Луганска, Омска и с острова Куба. Также в конкурсе примут участие новосибирские мастера.

5-6 января – стартует конкурс снежной скульптуры «СнежНОсибирск».

7 января состоится программа «Рождество» и «Самый добрый концерт» на Михайловской набережной.

8 января пройдет ежегодный Фестиваль снежных баб в Новосибирске. Это народное гулянье с участием артистов города, играми, конкурсами, призами, а также подведение итогов и награждение участников Сибирского конкурса снежной скульптуры на приз мэра города Новосибирска и непрофессионального конкурса снежной скульптуры «СнежНОсибирск».

Основной План Новогодних мероприятий указан на сайте: новыйгод-нск.рф.