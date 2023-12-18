«Не простые, а золотые»: новосибирским пенсионерам не хватает денег на десяток яиц

В одном из магазинов торговой сети в Новосибирске куриные яйца начали продавать поштучно.

Как говорят покупатели, так выходит дешевле.

— Я не могу себе позволить купить десяток за 140 рублей. Мне и нужно-то всего одно. Собралась котлетками деда побаловать, вот купила 200 граммов фарша и одно яйцо, — рассказала Iinfopro54 73-летняя Ирина Ивановна.

81-летняя Валентина Петровна говорит, что решила «шикануть» и взяла 5 яиц сразу.

— Да, теперь как в той сказке яйца стали не простыми, а золотыми. Впереди новогодние праздники, внуки придут поздравлять. А как я их за стол посажу, если не будет любимого «Оливье»? — жалуется пенсионерка.

А житель Ленинского района Петр Андреевич в беседе с журналистами заявил, что верит — цены на яйца упадут сразу после новогодних праздников.

— Коммерсанты на всем зарабатывают: то на одно цену поднимут, то на другое. Но проходит время и цена снижается. Может алчность людьми движет, может действительно у кур сейчас черная полоса, — поделился сибиряк.

Напомним, цены на куриные яйца заметно поднялись в ноябре. В целом за 2023 год они подорожали более чем на 40%.

Ранее редакция сообщала, что Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить необоснованное завышение цен на куриные яйца и принять меры.