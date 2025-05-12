В Новосибирске нашли подрядчика для строительства ливневки по Кропоткина

Новосибирское муниципальное предприятие «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» заключило контракт с ООО «Сибстройгаз» на разработку проектной документации и строительство ливневой канализации по адресу Кропоткина, 92/2. Документ опубликовали на сайте госзакупок.

Напомним, еще в середине марта 2025 года в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал», который как раз и расположен на Кропоткина, 92/2, новосибирская мэрия ввела режим повышенной готовности по причине возможного обрушения. На официальном портале правовой информации уточнили, что у объекта сильно просел фундамент, вследствие чего произошла деформация самих несущих конструкций. Из приложенной документации следует, что до конца марта планировалось обследовать систему ливневой канализации, а после разработать варианты ее дальнейшей эксплуатации и до 30 июня полностью решить вопрос водоотведения с территории.

На основании объявленного ранее режима ЧС 6 мая «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» заключило муниципальный контракт на разработку проектной документации и строительно-монтажные работы на Кропоткина за 27,1 млн рублей без предварительного объявления конкурса.

В документе указано, что «результатом выполненной работы по контракту является законченный строительный объект: «Ливневая канализация от ул. Кропоткина, 92/2 до водосборной канализационной камеры ВСК-4 на участке главного водосточного коллектора реки Ельцовка-1».

По данным сервиса «Контур. Фокус» ООО «Сибтройгаз» зарегистрировано 18 августа 2017 года. Его учредителями являются Евгений Груздев, Наталья Телембовская и Василий Новосёлов. Первый числится директором компании. Выручка ООО на конец 2024 года составила 263,5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на создание ливневки в Новосибирске в 2025 году заложили 350 млн рублей. На комиссии по капложениям были рассмотрены и включены в план 2025 года 11 участков ливневой канализации.