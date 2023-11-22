Поставщика оборудования для мусорного комплекса Левобережный определят в ноябре

В Новосибирской области до конца ноября определится победитель на инжиниринг и поставку оборудования для мусоросортировочных линий, а также на разработку технологического проекта и поставку оборудования для компостирования отходов для комплекса по переработке отходов «Левобережный». Об этом сообщили в МУП «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»).

Как уточнили в компании, на участие в конкурсе на инжиниринг и поставку оборудования для мусоросортировочных линий было подано три заявки: от ООО «Хусманн Рус», ООО «Экомашгрупп» и ООО ЛОЭЗ «Гидромаш». Каждая из них представила проект по техзаданию, которое коррелируется с параметрами заключенного концессионного соглашения на строительство КПО «Левобережный».

Оценка проектов производилась более чем по 20 параметрам, в том числе энергоэффективность комплекса, штатное расписание, сроки производства и доставки оборудования и т.д.

— В финал конкурсного отбора вышли два претендента со схожими параметрами предлагаемых проектов. Чтобы оценить оборудование на практике, было принято решение посетить действующие объекты, — рассказали в МУП «САХ».

Желающих побороться за право на разработку технологического проекта и поставку оборудования для компостирования ТКО было больше. Заявки подали: ООО «Эковектор», ООО «Экоматика», ООО «ТПК НТЦ», ООО «ЭКУС», ООО «ЭкоТехПроект».

— Проанализировав распространенные способы работы, специалисты исключили укрывной метод, так как он не подходит под резко континентальный климат Новосибирской области. Поэтому основной выбор, который предстоит сделать, будет происходить между тоннельным и ангарным компостированием. Применение этих методов было также оценено в ходе поездки на действующие КПО, — уточнили в «САХ».

Напомним, 31 октября в Правительстве Новосибирской области состоялось подписание концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации Левобережного комплекса по переработке ТКО (КПО «Левобережный»), планируемый к размещению на территории Верх-Тулинского сельского совета Новосибирского района. Соглашение подписано между министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство».

Комплекс предназначен для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО от жилых домов, общественных зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличного, садово-паркового, строительного мусора, а также строительных и промышленных отходов 4,5 класса опасности.

Договор на генеральное проектирование КПО «Левобережный» уже заключен. Этот вид работ будет осуществлять «Институт проектирования экологии и гигиены» («ИПЭиГ», г. Санкт-Петербург). Организация выбрана из реестра компаний, рекомендованных ППК «РЭО». «ИПЭиГ» реализовано более 1000 проектов в 60 регионах Российской Федерации. Имеется огромный опыт проектирования комплексов по обработке, утилизации и размещению ТКО: разработана проектная документация для объектов в Московской области, Перми, Курске, Череповце и других городах общей мощностью 5,9 млн тонн в год.

Ранее редакция сообщала, что 3 млрд на Левобережный мусорный полигон в Новосибирске даст Российский экологический оператор.