«Сибстекло» рассчиталось по займу в токенах

Новосибирская компания ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга) погасила первый выпуск, который размещала в марте 2024 года в цифровых финансовых активах (ЦФА) — токенах. Эмитент занимал 100 млн рублей. Привлеченные средства были направлены на закупку сырья — стекольных отходов. Кроме того, компания уменьшила транспортный след при перевозках минеральных ресурсов, переориентировавшись на сотрудничество с добывающими компаниями из сибирских регионов.

— Интерес к токенизации активов со стороны промышленного сектора постепенно растет, — комментирует директор по финансам «Сибстекла» Екатерина Нестеренко. — За счет ЦФА предприятия получают возможность в упрощенном порядке пополнять оборотный капитал для решения операционных задач. Кроме того, ЦФА позволяют эмитентам формировать публичную долговую историю для выхода на IPO.

Напомним, президент ФГ «Финам» Владислав Кочетков ранее рассказывал Infopro54, что ЦФА пока находятся на начальном этапе своего развития.

— На рынке есть ЦФА как право требования, что является аналогом коммерческих облигаций с более простой процедурой выпуска. И мы видим, что такие ЦФА уже практически «съели» классические коммерческие облигации. Все эмитенты сегодня выпускают ЦФА, а не облигации. То есть здесь уже есть достаточно заметные успехи, — констатировал Кочетков.

По его словам, рынок ЦФА имеет все шансы неплохо развиваться. Особенно пока ему дают это делать.

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