Стало известно, кто проведет часть работ по реконструкции Дома Кондратюка

Работы по реконструкции здания Музея имени Юрия Кондратюка на улице Советской ведет ЗАО РСУ 5 «Новосибирскгражданстрой», сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в ответ на запрос редакции.

— В целях недопущения срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2024 года 1 апреля 2023 года заключен муниципальный контракт на выполнение части работ по реконструкции данного объекта. Подрядчик – ЗАО РСУ 5 «Новосибирскгражданстрой», — говорится в ответе.

Отмечается, что в рамках заключенного муниципального контракта запланированы работы по выносу инженерных сетей с территории земельного участка, демонтажу элементов здания, а также по разработке котлована для устройства фундамента и устройству фундаментов и стен подвала. Стоимость выполнения работ – 19,7 млн рублей.

— Здание музея на ул. Советская, 24 в Центральном районе является объектом культурного наследия, уникальным и социально значимым для города Новосибирска. Для выполнения работ по реконструкции данного объекта подрядной организации необходимо обладать опытом по исполнению договоров, предусматривающих выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов в объеме не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта, — подчеркнули в департаменте строительства и архитектуры мэрии.

Напомним, реконструкция здания музея на ул. Советская, 24 в Центральном районе проводится в рамках реализации национального проекта «Культура», федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), поэтому средства на реконструкцию выделены как из бюджета города на 2023-2024 года, так и из областного и федерального бюджетов. Аукцион на выполнение реконструкции здания музея по ул. Советской, 24 («Дом Юрия Кондратюка»), объявленный в феврале 2023 года, признан несостоявшимся. На участие в нем не было подано ни одной заявки. Начальная (максимальная) цена контракта за период подачи заявок была увеличена с 172,1 млн рублей до 183,5 млн рублей

Дефекты скрытых элементов музея обнаружили при ремонте крыши осенью 2016 года. В 2017 году из соображений безопасности здание музея было закрыто для посетителей, а экспозиции перенесли в другие филиалы Музея Новосибирска. В обновлённом здании планируется разместить музейную экспозицию, посвящённую не только Ю. В. Кондратюку, но и вкладу новосибирцев в освоение космоса.

По данным Seldon Basis, ЗАО Ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой» образовано в мае 1993 года в Новосибирске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал — 4,74 тыс. рублей. Генеральный директор — Михаил Голубев. Согласно отчетности за 2021 год, выручка компании составила 786,2 млн рублей (в 2020 году — 674,2 млн. рублей), чистая прибыль — 56,4 млн рублей (в 2020 году — 43,2 млн рублей). На счету компании 114 выигранных госконтрактов на общую сумму 7,78 млрд рублей.

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