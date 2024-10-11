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«Ничем хорошим не закончится»: новосибирский депутат прокомментировал идею создания дружин из мигрантов

  • 11/10/2024, 13:12
Автор: Ольга Кирсанова
«Ничем хорошим не закончится»: новосибирский депутат прокомментировал идею создания дружин из мигрантов
Контролировать работу силовиков предложили диаспоры в Тюмени

Недавние новости о том, что мигранты хотят сформировать силовые отряды для защиты своих соотечественников, вызвало общественный резонанс. Так, издание URA.RU со ссылкой на источник среди иностранцев, сообщил, что с инициативой создания аналога русской организации «Северный человек» выступили местные диаспоры. Целью таких движений предполагается контроль действий силовиков во время рейдов по нелегальным мигрантам.

— Многие мигранты считают, что во время рейдов выявлению нелегалов местные силовики зачастую превышают полномочия: ведут себя с иностранцами слишком грубо и применяют физическую силу. Поэтому иностранные активисты хотят принимать в них участие. Для того чтобы контролировать процесс, — пояснил собеседник издания.

Перспектива создания в регионах дружин из выходцев стран СНГ вызвало беспокойство и среди жителей Новосибирской области. Депутат новосибирского Горсовета Ростислав Антонов считает, что создание таких патрулей ничем хорошим не закончится, а правоохранительным органам стоит обратить самое пристальное внимание на инициативы этих активистов.

— В каждом регионе уже существуют десятки национально-культурных объединений, на регулярной основе взаимодействующих с правоохранительными органами и органами государственной власти, а потому мне не очень ясно как именно мигранты-активисты собираются действовать. Согласно действующему законодательству сотрудники полиции имеют право применять силу. Они хотят этому препятствовать? Так это прямой путь поехать в отдел вместе с другими нарушителями закона. Или же они будут вместе с полицией выявлять нелегалов в своей среде? В этом я сильно сомневаюсь. Возникновение в ряде регионов патрулей из мигрантов мы тоже проходили и ничем хорошим это не заканчивалось, ввиду полной правовой безграмотности их участников, — прокомментировал депутат идею создания силовых отрядов из иностранцев.

Отметим, инициатива от иностранных граждан прозвучала после того, как тюменские правоохранители включили в состав проверяющих злачных мест мигрантов-нелегалов местных активистов движения «Северный человек», что вызвало волну возмущения среди гостей из ближнего зарубежья.

Еще одной задачей создания собственной дружины диаспора назвала обеспечение безопасности мигрантов на окраинах Тюмени, где зачастую местные жители относятся к ним крайне негативно.

Позже аналогичные сообщения начали поступать из Братска Иркутской области. Здесь тюменскую идею якобы поддержал член общественного Совета при МВД Махмадисо Махмадшоев, который также возглавляет в Братске мусульманскую общину и таджикскую диаспору. Однако в региональном ГУ МВД опровергли информацию о планировании создания «иностранной» дружины в городе.

— В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками России по Иркутской области была выявлена публикация о якобы планировании создания дружины в городе Братске из числа иностранных граждан. Указанная информация не соответствует действительности, — отметили в ведомстве.

По созданию патрулей мигрантов, которые планируют контролировать работу силовиков в Тюмени, в МВД до сих пор не прокомментировали.

Напомним о недавнем инциденте, когда лица кавказской национальности напали на сотрудника Росгвардии. Беспредельщики на внедорожнике без номеров сначала по-хамски вели себя на дороге, подрезая других автомобилистов и провоцируя ДТП, а потом и вовсе избили одного из участников дорожного движения. Потасовка произошла у стен Новосибирского военного института на глазах у курсантов и офицеров. Никто из них не вступился за сослуживца. После драки Haval скрылся с места происшествия. По словам пострадавшего мужчины, поиском автохамов и их транспортных средств полицейские не занимались. Найти обидчиков военнослужащего и установить их личности удалось новосибирским общественникам. Они так же участвовали в задержании подозреваемых. Оба хулигана стали фигурантами уголовного дела и били арестованы.

Ранее Глава Следственного комитета РФ озвучил статистику преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России. Число злодеяний в исполнении нелегалов выросло почти втрое, а их соотечественниками, получившими российское гражданство, увеличилось с 7 до 11 тысяч.

Новосибирские силовики регулярно проводят рейды по местам скопления иностранных специалистов с целью выявления нарушителей миграционного законодательства, а так же тех, кто получил российское гражданство, но всячески избегает постановки на воинский учёт. Нелегалов находят на фермах, где их используют в качестве рабов и содержат в нечеловеческих условиях. Они прячутся на автомойках, в незаконных кафешках, на складах и прочих укромных местах. Нарушителей депортируют пачками, однако, наплыв в регион гостей из ближнего зарубежья только увеличивается. Зачастую попасть сюда им помогают соотечественники. Получившие заветное гражданство новоиспечённые россияне делают фиктивную регистрацию своим землякам, а то и организовывают целый бизнес по «доставке» соотечественников на территорию России. Буквально недавно оперативники новосибирского УФСБ пресекли канал незаконного пребывания мигрантов на территории региона. Преступный «бизнес» организовал гражданин одной из республик Средней Азии.

Ранее редакция сообщала о том, мигранты-таксисты бросают машины и массово бегут из Новосибирска на родину, чтобы избежать постановки на воинский учёт. Они откровенно заявляют силовикам, что приехали в регион на заработки, а служба в армии не входит в их планы.

Источник фото: личная страница Ростислава Антонова в ВКонтакте

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Ростислав Антонов рейды общественники Мигранты


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