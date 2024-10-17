Собственная квартира стала для новосибирцев роскошью

У 20% новосибирцев нет собственной квартиры. При этом, 60% жителей региона копят деньги на ее приобретение, а 29% вообще не планируют совершать данную покупку. К таким выводам пришли аналитики компании Level Group.

Больше половины новосибирцев не готовы приобретать квартиру в ипотеку и рассчитывают со временем собрать необходимую сумму, а 44 % откладывают средства на первоначальный взнос.

Откладывают деньги на покупку жилья новосибирцы двумя способами:

41% старается увеличивать доход,

59% — экономят и сокращают расходы.

Накопители чаще всего отказывают себе в путешествиях (21%), а 16% экономят на кофе, десертах и других мелочах.

При этом, большинство горожан планируют накопить на квартиру максимум за пять лет лет (71%). Еще 11% хотят собрать нужную сумму за год. Оставшиеся 20% готовы откладывать деньги до 10 лет.

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Татьяна Гордеева уверена, что о собственном жилье мечтает каждый человек, но в современных реалиях не все могут себе его позволить.

— Приобретение собственной недвижимости стало очень дорогим удовольствием, — говорит она. — Очень высокие цены сейчас у застройщиков. Это подталкивает к росту и вторичный рынок. По итогу, цены стали малодоступными для клиентов, а с высокими кредитными ставками и вовсе недоступными.

Эксперт привела в пример недавний расчет ипотечных платежей для семейной пары. Супруги планировали приобрести квартиру за 3 миллиона рублей. Так, 600 тысяч им нужно было отдать за первоначальный взнос, 2,4 млн. руб. — кредитные средства. Расчет делали на 15 лет. По итогу, ежемесячный платеж составил 48 000 рублей, из них в тело кредита будет поступать только 1600.

— Конечно, такие ставки абсолютно не рабочие, — отметила Гордеева. — Люди лучше будут снимать жилье.

Независимый эксперт Сергей Николаев также рассчитал сумму ежемесячных ипотечных платежей. За единицу расчета он взял квартиру в новостройке площадью 55 кв. метров. Средняя цена на такую недвижимость — 8,150 млн. руб. Первоначальный взнос при этом варианте составит 4 млн. руб., а ежемесячный платеж при ипотеке на 20 лет по рыночным условиям — 80 390 руб. При этом, на вторичном рынке, указывает эксперт, такую же квартиру можно приобрести за 6,850 млн. руб. В этом случае первоначальный взнос уменьшиться до 2.15 млн. руб., а ежемесячный платеж по условиям 2022 года — до 35 230 руб.

Ранее редакция рассказывала о том, что банки подняли первоначальный взнос по ипотеке до 50%.