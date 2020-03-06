На «Сибсельмаш» снова сбивают цену

Конкурсный управляющий ОАО «НПО «Сибсельмаш» Сергей Галандин уведомил о проведении закрытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества должника единым лотом. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Торги будут проведены на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Начальная цена продажи составляет 1,663 млрд рублей. Напомним, в ноябре 2019 лот выставлялся по цене 1,8 млрд.

Отмечается, что срок действия начальной цены при продаже имущества должника устанавливается в 25 рабочих дней (с 07.03.20 по 13.04.20). По истечении этого срока она подлежит снижению каждые 7 календарных дней. Величина снижения начальной цены устанавливается в размере 10% от начальной цены имущества.

Обязательным условиями участия в торгах являются обязательство заявителя обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса должника, входящего в предмет настоящих торгов, а также выполнение договоров должника, связанные с выполнением работ по гособоронзаказом, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации. Еще одним условием прописано наличие лицензии на осуществление разработки и (или) производства вооружения и военной техники.

Заявки на участие в торгах принимаются по 15 июня 2020 года

Научно-производственное объединение «Сибсельмаш» ранее являлось крупнейшим машиностроительным предприятием региона по производству товаров народного потребления, сельхозтехники, продукции оборонного значения. Процедура банкротства на НПО была введена в 2012 году и ведется по настоящее время. Площадь предприятия составляет около 110 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества и линейных объектов, а также теплоэлектростанция. Планы по выходу предприятия из процедуры банкротства АО «РТ-Проектные технологии» — специализированная организация Ростеха, управляющая НПО «Сибсельмаш», обсуждала с остальными кредиторами с февраля 2018 года. Власти города и области настаивали на привлечении крупного инвестора и продаже площадки единым лотом. Интерес к активу проявляли местные бизнесмены, предлагавшие создать на предприятии промышленный парк.

Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположено 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тыс кв м (44% зданий имеют хорошее техническое состояние, 23% — аварийное) и линейных объектов, кредиторская задолженность составляет 1,2 млрд руб. Основными кредиторами являются ФНС РФ — 32,29%, мэрия Новосибирска — 13,41%, ООО «Торговый дом «НПО Сибсельмаш» — 27,37% (контролируется АО «РТ-ПТ»), ООО «Приборы-Т» — 16,7%.

Фото: с сайта ОАО «НПО «Сибсельмаш»