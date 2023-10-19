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Изменение ставок по транспортному налогу в Новосибирске уточнили в налоговой

  • 19/10/2023, 08:44
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Изменение ставок по транспортному налогу в Новосибирске уточнили в налоговой
Эта тема уже несколько дней входит в топ самых популярных в регионе.

Новосибирцы начали получать уведомления об оплате транспортного налога и новые цифры неприятно удивили многих жителей региона: по многим автомобилям платеж вырос почти в два раза.

Транспортный налог удивил жителей Новосибирска

В пресс-службе УФНС по Новосибирской области напомнили, как изменились ставки.

  • Для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно ставка налога за 1 л.с. увеличена с 6 руб. до 10 руб.
  • Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. ставка налога за 1 л.с. увеличена с 10 руб. до 15 руб.
  • Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л.с. включительно ставка налога за 1 л.с. увеличена с 2 руб. до 5 руб.
  • Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 35 л.с. ставка налога за 1 л.с. увеличена с 3 руб. до 30 руб.
  • Для гидроциклов с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно ставка налога за 1 л.с. увеличена с 62,5 руб. до 100 рублей.

— Новые ставки применяются налоговыми органами при исчислении транспортного налога с налогового периода 2022 года. В связи с этим в соответствующих сводных налоговых уведомлениях за 2022 год, направляемых собственникам транспортных средств в Новосибирской области для уплаты в 2023 году, сумма транспортного налога будет больше суммы транспортного налога за 2021 год, — пояснили налоговики.

Напомним, по транспортному налогу за 2022 год новосибирцам начислены 3 млрд рублей — на 536 млн рублей или на 21% больше, чем за 2021 год. При этом количество автомобилей в регионе за 2022 год, по данным Минтранса, выросло на 107 тысяч.  В 2024 году транспортный налог снова предлагают индексировать.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе зарегистрировано 189 автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей. Их владельцам придется платить налог на роскошь.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики : Общество Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортный налог


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