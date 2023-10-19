Изменение ставок по транспортному налогу в Новосибирске уточнили в налоговой

Новосибирцы начали получать уведомления об оплате транспортного налога и новые цифры неприятно удивили многих жителей региона: по многим автомобилям платеж вырос почти в два раза.
— Новые ставки применяются налоговыми органами при исчислении транспортного налога с налогового периода 2022 года. В связи с этим в соответствующих сводных налоговых уведомлениях за 2022 год, направляемых собственникам транспортных средств в Новосибирской области для уплаты в 2023 году, сумма транспортного налога будет больше суммы транспортного налога за 2021 год, — пояснили налоговики.
Напомним, по транспортному налогу за 2022 год новосибирцам начислены 3 млрд рублей — на 536 млн рублей или на 21% больше, чем за 2021 год. При этом количество автомобилей в регионе за 2022 год, по данным Минтранса, выросло на 107 тысяч. В 2024 году транспортный налог снова предлагают индексировать.
Ранее редакция сообщала о том, что в регионе зарегистрировано 189 автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей. Их владельцам придется платить налог на роскошь.
Фото: freepik.com — freepik
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