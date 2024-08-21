В Новосибирске создают цифровую платформу для испытания авиатехники

СибНИА им. Чаплыгина и НГу реализуют совместный проект по созданию интеллектуальных аналитических систем и цифровых двойников для проведения испытаний авиационной техники, в том числе при разработке беспилотных летательных аппаратов.

— Сейчас мы работаем над созданием платформы для стендовых испытаний авиационной техники с помощью ИИ. Вначале будет открыта молодежная лаборатория по интеллектуальным системам. В начале 2025 года начнем работу по созданию беспилотных автономных авиасистем. В перспективе двух лет они будут объединены в совместный научно-образовательный центр, — сообщил на пресс-конференции заместитель директора Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами Александр Сычев.

По его словам, совместная лаборатория необходима для того, чтобы объединить накопленные компетенции НГУ и СибНИА им. Чаплыгина в разных областях.

Директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько уточнил, что совместную молодежную лабораторию планируется создать до конца 2024 года.

— У нас уже есть проекты, мы заключаем соглашения с СибНИА и подключаем молодежную лабораторию для их решения, — отметил Люлько.

Лаборатория будет включать в себя модули анализа фото- и видеоизображений, анализа акустических сигналов, прогнозирования образования дефектов авиаконструкций, рабочее место оператора с интерактивными библиотеками и архивами, а систему виброизоляции наблюдательного и измерительного оборудования.

Начальник научно-исследовательского отделения усталостной и статической прочности авиационных конструкций СибНИА им. Чаплыгина Александр Лазненко пояснил, что совместно с НГУ СибНИА сейчас работает над вопросами прочности и ресурса летательных аппаратов.

— На данный момент мы решаем ряд проблем, таких как предиктивный анализ результатов испытаний авиатехники в СибНИА с целью продления ее ресурса. Это актуально в условиях санкций и появления отечественных разработок. Это вопрос №1 для нас и ведущих КБ, — отметил Александр Лазненко. — У нас есть договоренности с ведущими КБ авиационной отрасли о том, что в следующем году мы выйдем из статуса НИР в опытно- конструкторскую нишу.

Совместно с НГУ СибНИА также разрабатывает цифровую платформу для накопления и анализа данных, в том числе с использованием систем ИИ.

Александр Сычев добавил, что в систему изначально закладывается многопрофильность.

— Она состоит из базовой платформы и модулей, которые нанизываются на платформу. Поэтому система будет легко интегрироваться в решение новых задач в любой сфере промышленности, — пояснил Сычев.

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