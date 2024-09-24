Общий оборот онлайн-платежей в Новосибирске вырос на 70 процентов

С января по август 2024 года общий оборот онлайн-платежей в Новосибирске вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Покупателей стало больше на 33%, а платежей — на 81%. При этом, средний чек уменьшился на 6% и составил 1 799 рублей. К таким выводам пришли специалисты ЮMoney (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) в результате аналитики, проведенной по запросу Infopro54.

В целом новосибирцы стали чаще покупать товары в онлайне с доставкой. Общий оборот таких платежей за год вырос более чем в два раза. Количество оплат увеличилось на 72%, а покупателей — на 26%. Средний чек составил 4 552 рубля, что на 38% больше, чем год назад.

Что касается категорий товаров, то больше всего вырос спрос в онлайн-магазинах одежды для мужчин и женщин. Платежей стало на 49% больше, а покупателей — на 19%. При этом средний чек снизился на 15%, до 9 090 рублей. Обороты магазинов одежды для активного отдыха и спорта выросли на 64%, оплаты в этой категории выросли на 74%, покупателей стало больше на 56%. Средний чек составил 11 591 рубль (-6%).

Косметику и парфюмерию тоже стали больше покупать онлайн. В январе-августе 2024 года оборот платежей в этой категории вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Число оплат увеличилось на 35%, покупателей — на 7%. Средний чек вырос на 25% и достиг 7 096 рублей.

Также зафиксирован рост оборотов онлайн-платежей в магазинах мебели и предметов интерьера — на 52% в годовом выражении. Платежей в этой категории стало на 26% больше, а покупателей — на 4%. Средний чек вырос на 20%, до 9 745 рублей.

Средний чек в категории «Электроника» составил 17 879 рублей, что на 6% меньше, чем год назад. При этом обороты стали больше (+32%), выросло также число покупок (+40%) и покупателей (+19%).

А вот в категории «Игровые ресурсы» зафиксирована отрицательная динамика. За восемь месяцев текущего года обороты платежей за игры снизились в Новосибирске на 35%, число платежей — на 37%, а количество плательщиков — на 51%. Средний чек составил 420 рублей (+4%).

Спрос на отели, гостиницы и прочие услуги в сфере туризма изменился не сильно. Обороты стали на 15% выше, число платежей — на 4%, а средний чек вырос на 11%, до 8 399 рублей.

Кроме того, жители Новосибирска стали больше тратить на благотворительность. За восемь месяцев 2024 года обороты пожертвований выросли на 56%, их число — на 43%, а количество жертвователей — на 15%. Средний размер пожертвования составил 506 рублей, что на 9% больше, чем в январе-августе 2023 года.

Наибольшее число оплат приходится на март и август — по 20% от общего количества транзакций за восемь месяцев. Самый большой оборот платежей зафиксирован в августе (16% от общего объёма).

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко считает такой серьезный рост онлайн-платежей вполне закономерным.

— В Новосибирске офлайн выбор продукции стал достаточно узким. Многие бренды ушли и в торговых центрах альтернативы им не найдено. А на онлайн-площадках эти бренды еще можно найти. Поэтому люди и уходят в онлайн, — комментирует Москаленко. — Плюс, маркетплейсы стали активно продвигать курьерскую доставку. И зачем людям выходить из дома, если за те же деньги ему привезут все до двери и подождут результата примерки?

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