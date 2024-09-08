Ozon планирует построить новые склады в Новосибирске

Маркетплейс Ozon планирует расширить складскую инфраструктуру в городах Сибири. Как сообщил RB.RU, со ссылкой на данные «Контур. Закупок», компания ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon) объявила о предквалификационном отборе девелоперов для строительства универсальных складов в Красноярске, Барнауле и Новосибирске.

Как говорится в документации, девелоперы должны будут за свой счет построить объекты по техзаданию Ozon, который возьмет их в аренду.

Площадь каждого универсального склада составит 104 тыс. кв. м, сроки строительства первой очереди II–III кварталы 2026 года, второй очереди — аналогичные кварталы 2027 года. Ожидается, что склады будут построены на участках в 15 га, важно наличие обустроенных подъездных путей и возможность присоединения к инженерным сетям. В Ozon изданию подтвердили планы строительства.

Напомним, Ozon открыл фулфилмент-центр в новосибирском «PNK Парк Толмачево» в 2021 году. Объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд рублей. Партнером компании выступала PNK group, которая выполнял проект в формате built-to-lease на территории собственного индустриального парка «PNK Парк Толмачево».

По данным пресс-службы Ozon, в 2023 году оборот продавцов на маркетплейсе по Сибири вырос в 2,6 раза за счет большего количества продавцов.

В 2023 году в Новосибирске было введено 50 тысяч квадратных метров складов, сообщали аналитики компании Nikoliers. На рынке преобладали объекты, построенные под заказчика, и эксперты прогнозировали, что этот тренд сохранится и в 2024 году. В этом году производственно-складская недвижимость в Новосибирске резко подорожала.

Ранее редакция сообщала о том, что грузоперевозчики жалуются на огромные очереди у логопарка Ozon в Новосибирске.