Питерский квартал появится в Новосибирске

Президент и совладелец холдинга TS Group Александр Бойко запустил новый девелоперский проект. Его компания начала возводить в микрорайоне Родники, на улице Краузе, масштабный жилой комплекс, в состав которого войдут 14 высоток в 25 этажей. Помимо этого, на территории планируется построить два административных здания высотой в 16 этажей и физкультурно-оздоровительный центр.
— В северной части Новосибирска плотность застройки пока невысокая, а значит, есть возможность реализовать масштабный проект, — пояснил Бойко интерес к выбранной локации.
Проект ЖК «Невский» разработан архитектурной мастерской Валерия Филиппова и стилизован под архитектуру Санкт-Петербурга. Вся жилая часть комплекса будет размещена на стилобате с парапетом, внутри которого расположатся паркинг и сервисные помещения.
— Стилобат рассчитан на три этажа, сверху еще два-три этажа, а выше, с небольшим отступом — современный высотный город, — пояснил Александр Бойко. — Человек охватывает взглядом максимум первые пять этажей, и как раз этот фронтлайн будет восприниматься как классическая улица. Выше — современные башни с активным остеклением. Для большего сходства мы предусмотрели рельефные изломы, отступы — чтобы это не смотрелось единым массивным куском.
Внутренняя дворовая территория ЖК займет около 4 га. Проектом предусмотрено строительство социальной инфраструктуры: школы на 1500 учащихся, двух детских садов по 265 мест, муниципальной поликлиники.
Стоит отметить, что в этом районе активно строят дома сразу несколько новосибирских застройщиков. Это компаний «Энергомонтаж», «Стрижи», «КПД-Газстрой». В основном их объекты относятся к эконом-классу.
Фото предоставлено VIP Club, автор: Николай Милонов.
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