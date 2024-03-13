Обвиняемая в домашней тирании женщина переломала мебель в суде под Новосибирском

Из-за систематических побоев и домашней тирании заявление на 29—летнюю жительницу Краснозерского района Новосибирской области написал ее гражданский муж. Однако женщина наотрез отказывалась явиться в суд. Поэтому приставы решили ее доставить в принудительном порядке. В пути сибирячка всячески сопротивлялась: вырывалась и выкрикивала в адрес служителей Фемиды оскорбления и матерные реплики.

Когда ответчицу все же удалось доставить в суд, она устроила настоящий дебош: повредила мебель и выломала дверь, перегородившую ей путь к свободе.

Утихомирить сельскую буянку удалось одному из приставов. Однако из-за ее неадекватного поведения судебное заседание пришлось перенести.

— На женщину составили два административных протокола по статьям «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица» и «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава», — сообщили в УФССП по региону.

На дебоширку также составили еще и рапорт о выявлении признаков уголовно наказуемого деяния. Ведется следствие.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал жителя Баганского района Новосибирской области за нападение с ножом на полицейского.