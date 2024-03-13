Обвиняемая в домашней тирании женщина переломала мебель в суде под Новосибирском

Из-за систематических побоев и домашней тирании заявление на 29—летнюю жительницу Краснозерского района Новосибирской области написал ее гражданский муж. Однако женщина наотрез отказывалась явиться в суд. Поэтому приставы решили ее доставить в принудительном порядке. В пути сибирячка всячески сопротивлялась: вырывалась и выкрикивала в адрес служителей Фемиды оскорбления и матерные реплики.
Когда ответчицу все же удалось доставить в суд, она устроила настоящий дебош: повредила мебель и выломала дверь, перегородившую ей путь к свободе.
Утихомирить сельскую буянку удалось одному из приставов. Однако из-за ее неадекватного поведения судебное заседание пришлось перенести.
— На женщину составили два административных протокола по статьям «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица» и «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава», — сообщили в УФССП по региону.
На дебоширку также составили еще и рапорт о выявлении признаков уголовно наказуемого деяния. Ведется следствие.
Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал жителя Баганского района Новосибирской области за нападение с ножом на полицейского.
Фото: freepik.com-krakenimages.com
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru