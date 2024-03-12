Напавшего на полицейского с ножом мужчину арестовали под Новосибирском

Карасукский районный суд арестовал жителя Баганского района Новосибирской области за нападение на полицейского.

Инцидент произошел в селе Палецкое, когда местный житель Игорь Клюсов пришел в гости к приятелю. Мужчины «приняли на грудь» и поскандалили. В процессе словесной перепалки пьяный Клюсов схватил со стола нож и ранил хозяина дома.

Прибывший на место участковый забрал у буяна резак, после чего тот схватил другой нож и попытался воткнуть его в живот полицейскому. Однако реакция правоохранителя была молниеносной — он скрутил Клюсова и доставил в отдел полиции.

На дебошира возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

— Суд учел, что Клюсов ранее неоднократно судим, в том числе и за аналогичное преступление, не работает, состоит на в полиции, как условно-осужденный. Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, чем воспрепятствовать производству по уголовному делу, — пояснили в пресс-службе суда.

Обвиняемого заключили под стражу до 5 мая 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске перед судом предстанет 25-летний водитель, который выстрелил в полицейского во время погони.