Подозреваемого в педофилии мужчину задержали в Новосибирске

В Новосибирске по подозрению в педофилии задержали 46-летнего мужчину. Инцидент произошел накануне в районе Ключ-Камышенского плато.

— Находясь на одной из улиц в Октябрьском районе города Новосибирск, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки и скрылся с места преступления, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Видео, как мужчина в черной куртке и серой шапке едет в автобусе, а потом идет за руку с девочкой в розовой куртке, попало в социальные сети. На кадрах видно, что ребенок не сопротивляется.

Известно, что потерпевшей 7 лет.

В ближайшее время в отношении задержанного решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Чистоозерного Новосибирской области опасаются вышедшего из тюрьмы педофила, который был осужден в 2003 году за изнасилование и убийство 8-летней девочки.