Объявили конкурс на должность председателя арбитражного суда в Новосибирской области

Высшая квалификационная коллегия судей объявила конкурс на должность председателя арбитражного суда Новосибирской области.

— Последний день приема документов — 30 июля 2025 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются, — говорится в сообщении ВККС.

Стоит отметить, что, помимо Новосибирской области, вакансии открыты еще в 7 регионах России. Там также ищут председателей судов и зампредседателей.

Сейчас арбитражный суд Новосибирской области возглавляет Елена Козлова, выпускница юридического факультета Томского государственного университета. С 1982 по 1989 год она служила в органах внутренних дел Новосибирского горисполкома. В арбитражном суде Новосибирска госпожа Козлова работает с 1992 года. В январе 2008-го ее назначили зампредом суда. В конце 2013 года указом президента России Владимира Путина она стала председателем суда.

Ранее редакция сообщала о том, что президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области. Двое из этих судей были назначены на шестилетний срок работы.