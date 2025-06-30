В ГАИ рассказали о самых «пьяных» районах и улицах Новосибирска

В Новосибирской области постоянно проводятся мероприятия по выявлению пьяных водителей на дорогах.

С начала года до 23 июня 2025 года сотрудники ДПС города задержали около 1066 пьяных водителей. В 2024 году за этот же период было остановлено 1266 нетрезвых автомобилистов.

Чаще всего водителей в состоянии опьянения ловят в Октябрьском, Ленинском и Кировском районах. Это наблюдается как в 2024, так и в 2025 годах.

— В число в улиц города Новосибирска, где наиболее чаще выявляются водители в нетрезвом состоянии в 2025 году вошли: Красный проспект, ул. Титова, ул. Немировича-Данченко, Мочищенское шоссе и ул. Дуси Ковальчук. (в 2024 году — Красный проспект, ул. Немировича-Данченко, ул. Титова, ул. Выборная, ул. Петухова), — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области редакции Infopro54.

Напоминаем, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если нарушение повторится, водителю грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а также запрет на управление транспортным средством на срок до трех лет.

Ранее редакция сообщала о том, что правила задержания пьяных водителей пересматривает МВД. Сейчас при обнаружении опьянения инспекторы ГИБДД обязаны оформить от трёх до пяти документов.