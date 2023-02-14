Объявлен тендер на строительство школы в дачном поселке Кудряшовский

Министерство строительства Новосибирской области объявило аукцион на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания школы в дачном поселке Кудряшовский Новосибирского района. Заказчиком строительства является ГКУ НСО «УКС».

Согласно документации, этажность, площадь и прочие детали новой школы станут известны в ходе проектирования учебного заведения. Определено, что школа должна быть рассчитана на 550 учеников (наполняемость 22 класса на 25 чел. с нормативной площадью учебных кабинетов — не менее 2,5 кв.м на обучающегося, специальных кабинетов и лабораторий по естественным наукам — не менее 3,0 кв.м на обучающегося).

Отмечается, что при проектировании школы необходимо предусмотреть зону отдыха с площадками; физкультурно-спортивную зону (футбольное поле, универсальную спортивную площадку для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных занятий, кольцевую беговую дорожку на 4 полосы с прямым участком не менее 118 м, волейбольную площадку, баскетбольную площадку, площадку для прыжков в длину, для подвижных игр); зону отдыха, включающую в себя площадки для подвижных игр и тихого отдыха для начальных классов; площадку для проведения общешкольных мероприятий; хозяйственную зону.

Кроме того, необходимо обустроить стоянку автомобилей для персонала за границами участка, а также рядом с границами участка — для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей в школу.

Подрядчик должен выполнить архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания до 30 июля 2023 года, а рабочую документацию разработать до 31 августа 2023 года. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию объект необходимо не позднее 20 ноября 2024 года.

Итоги конкурса будут подведены в начале марта.

Ранее редакция сообщала, что по числу новых школ 2023-й год станет рекордным для Новосибирской области.

Фото Минобразования Новосибирской области