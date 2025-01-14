Взятку в 100 тысяч получил сотрудник ФСИН от осужденного в Новосибирске

Экс-начальник участка исправительной колонии №18 Александр Рожков подозревается в получении взятки.

По данным следствия, Рожков незаконно обогатился на сумму 99 450 рублей. Это была его доля в схеме, в которой также участвовали осужденный и работодатель осужденного.

В период с 23 апреля 2023 года по 14 февраля 2024 года Рожков под ложным предлогом выдавал заключенному разрешения на выход из колонии, расположенной в Бердске.

Выйдя из учреждения, арестант направлялся на работу в местную компанию, но его трудоустройство не было официальным. Из-за этого с заработка не удерживалось 10% в доход государства.

Бывший начальник участка ФСИН согласился преступить закон за вознаграждение: ему причиталась половина от заработной платы за каждый день работы заключенного. Деньги переводились на указанные банковские счета.

— Мера пресечения в отношении Рожкова избрана в виде подписки о невыезде, — подчеркивается в сообщении Бердского городского суда.

Напомним, к концу 2024 года дефицит кадров в Новосибирской области достиг рекордного максимума: на одного незанятого человека приходилось 4,6 вакансии. Расчетный дефицит кадров в Новосибирской области на три года — 100 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что более миллиона рублей хотят взыскать с заключенных за побег в Новосибирске. Побег произошел в 2022 году.