Очередь вместо шоу: более сотни новосибирцев не попали на «Ночь музеев» в океанариум

Более сотни новосибирцев из восьмидесяти локаций «Ночи музеев» выбрали океанариум и в результате не получили ничего, кроме разочарования. Двухчасовое ожидание в очереди закончились ничем, людям вернули стоимость билетов и развернули домой. Как объяснили несостоявшимся гостям «Дельфинии», все запланированные мероприятия закончились.

— Сначала мы отстояли большую очередь за билетами. Потом попали еще в одну, на вход в сам океанариум. Это было в 18-40 вечера. Начало мероприятия было назначено на 19-00. Но к этому времени ничего не изменилось. Очередь не двигалась, от слова совсем. Так прошло полтора часа. Только после этого кассир объяснила нам, что мероприятия в океанариуме уже подходят к концу. Посмотрели его те, кто находился внутри. Дальше ничего не ожидается и можно расходиться. Хотя есть еще один вариант: по приобретённым билетам просто посмотреть рыбок в той же толпе, в которой мы стояли очереди. Благо, деньги за билеты нам вернули, — рассказал редакции Infopro54 один из несостоявшихся посетителей океанариума Андрей.

Большинство горожан, решивших провести «Ночь музеев» в Дельфинии пришли с маленькими детьми. Ребятишки, конечно, расстроились.

— У меня трое детей, 5, 7 и 9 лет. Они очень хотели посмотреть кормление мурен и акул. По дороге в машине они очень оживлённо обсуждали рисование на воде и предстоящее шоу русалок. Конечно, они очень расстроились, — пожаловалась мама троих сыновей Екатерина.

При этом заранее приобрести билет на мероприятие было невозможно. Некоторые горожане пытались сделать это накануне, но в кассе им сказали, что билеты на шоу будут продавать непосредственно перед его началом.

Добавим, чтобы избежать подобных столпотворений в зоопарке, организаторы начали «обилечивать» будущих гостей заранее. И уже 16 мая здесь были проданы все билеты, о чем администрация сообщила на всех своих информационных ресурсах.

Ранее редакция сообщала о том, что более 270 мероприятий прошло в Новосибирске в «Ночь музеев».