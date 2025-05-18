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На новосибирской станции метро «Спортивная» запустили систему оповещения

  • 18/05/2025, 14:00
На новосибирской станции метро «Спортивная» запустили систему оповещения
Подрядчик интегрирует ее в общую систему безопасности метрополитена

На станции метро «Спортивная» завершился второй этап интеграции системы громкоговорящего оповещения пассажиров. Об этом рассказали в телеграм-канале «Станция «Спортивная».

— Система централизованно передаёт сигналы из инженерного корпуса, — уточняется на канале.

Звуковые сообщения будут привычно транслировать о прибытии и отправлении поездов, а также правилах безопасности, как на посадочных платформах, так и во время посадки в вагоны.

Правда работу над системой оповещения планируется продолжить. Впереди у подрядчика зонирование по помещениям станции и подключение к общей системе безопасности метрополитена.

Напомним, в начале мая мэрия Новосибирска заключила еще один контракт с тюменской «Акви Технолоджи», которая уже выполняет работы по инженерным системам и конструкциям платформенных дверей на станции метро «Спортивная».

Помимо системы оповещения, подрядчику предстоит провести монтаж внутреннего и внешнего освещения, вентиляции, кондиционирования, отопления, автоматики движения поездов, после чего ввести станцию в эксплуатацию.

Закончить подрядные работы общей стоимостью 436,2 млн рублей планируется к концу лета.

Напомним, строительство станции «Спортивная» началось в Новосибирске в 2019 году. В городской администрации неоднократно отмечали, что в процессе возведения объекта были выявлены некоторые отклонения от проекта, что приводило к сдвигу сроков сдачи станции. В конце декабря 2024 года разрешение на строительство станции метро «Спортивная» было продлено до конца декабря 2025 года. С 28 января работы по её завершению ведутся в режиме повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала о том, что станцию метро «Спортивная» планируют построить до конца лета

Иллюстрация — скрин из видео пресс-службы мэрии Новосибирска.

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : станция метро Спортивная


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