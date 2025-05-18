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Более 270 мероприятий прошло в Новосибирске в «Ночь музеев»

  • 18/05/2025, 12:00
Более 270 мероприятий прошло в Новосибирске в «Ночь музеев»
В городе работало более восьмидесяти площадок

Семнадцатая по счету «Ночь музеев» в Новосибирске собрала тысячи горожан, стремящихся приобщаться к культуре в неформальной, свободной обстановке.

В год празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне главной темой мероприятия стала – «Герои».

При этом форматы акции на этот раз поражали своим многообразием, от выставок и лекций до уличных арт-фестивалей и интерактивных программ. Так, в Краеведческом музее 17 мая начал работу новый выставочный проект «Поэт и царь», приуроченная к 225-летию Александра Пушкина. А после у главного здания прошел граффити-фестиваль «Герои улиц», где собрались мастера уличного искусства из разных городов.

Центральной экспозицией Художественного музея стали проекты к 80-летию Победы. Здесь прошло сразу две тематические выставки: холодного и стрелкового оружия российской армии, а также картин из фондов НГХМ «Победителям посвящается!».

В историческом парке «Россия – Моя история» горожане смогли узнать много интересного о выдающихся исторических деятелей, как прошлого, так и настоящего. Здесь прошло множество тематических экскурсий и выставок, а также мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Еще одной яркой площадкой «Ночи музеев» стал камерный зал филармонии, где проходили мероприятия, как на сцене, так и на открытых площадках перед Домом Ленина. Гости филармонии смогли отправиться на экскурсии в тайные локации здания с вековой историей, а также принять участие в интерактивах и мастер-классах и даже попробовать себя в роли дирижера.

Ночь музеев филармония

— В этом году наша Филармония удивила жителей и гостей Новосибирска! На улице играли диджеи, проходил показ мод, а горожане просто танцевали. А внутри здания можно было самому стать дирижером оркестра, освоить актерское мастерство, послушать старинную музыку. А главное, что на сцене выступали музыканты, не только Филармонии, но и кто прошел в финал конкурса исполнителей Ночи в Музее, — говорит директор филармонии Анна Терешкова.

Традиционно присоединились к масштабному мероприятию Новосибирский зоопарк и океанариум, где проходили ночные экскурсии, мастер-классы и зрелищные шоу. Гостей «Галереи времени» ждали азотное шоу, мыльные пузыри, файер-шоу и пиксельмены. А самые смелые смогли побывать в музее погребальной культуры, где проходили фолк-концерты, лекции, костюмированные шоу и даже разыгрывались призы.

— Новосибирск присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев». Сотни горожан провели вечер и ночь в выставочных залах: слушали живую музыку, участвовали в экскурсиях, квестах, мастер-классах. Особая атмосфера — когда музей открывается с неожиданной стороны: без формальностей, ближе к людям, с огоньком, — в своем телеграмм-канале рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Ночь музеев

Градоначальник поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке мероприятий, включая сотрудников музеев, волонтёров и артистов. Отдельно он поблагодарил все новосибирцев за интерес и любовь к городу.

— Такие события показывают: в городе есть запрос на живую, открытую культуру. И это радует, — резюмировал мэр.

Популярная среди сибиряков акция была доступна для всех, стоимость билетов в музеях города варьировалась от 100 до 1 500 рублей. Некоторые мероприятия проходили под открытым небом и билеты на них не требовались.

Ранее редакция сообщала о том, что министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина представила коллективу Новосибирского государственного краеведческого музея нового руководителя. Учреждение возглавил Антон Рубшев. До этого он исполнял обязанности руководителя. 

Фото базовое и второе внутри текста — пресс-службы мэрии из телеграм-канала мэра Максима Кудрявцева, первое внутри текста — из телеграм-канала Анны Терешковой.

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Рубрики : Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ночь музеев в Новосибирске


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