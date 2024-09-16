Очередное подпольное казино накрыли силовики в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанут организаторы проведения азартных игр в подпольном казино. Фигурантами по уголовному делу стали 20-летняя девушка и ее 30-летний напарник.

По данным следствия, минувшей весной парочка организовала в жилом доме №19 на улице Титова игорный зал вне игорной зоны.

— Игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой. Администратор игрового зала принимала наличные от игроков, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полицейские накрыли подпольное Вип-казино, которое работало в круглосуточном режиме в центре города. Заведение в пятиэтажке на Советской, 44 было законспирировано и допуск сюда был только у избранных.