Очередное подпольное казино накрыли силовики в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанут организаторы проведения азартных игр в подпольном казино. Фигурантами по уголовному делу стали 20-летняя девушка и ее 30-летний напарник.
По данным следствия, минувшей весной парочка организовала в жилом доме №19 на улице Титова игорный зал вне игорной зоны.
— Игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой. Администратор игрового зала принимала наличные от игроков, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полицейские накрыли подпольное Вип-казино, которое работало в круглосуточном режиме в центре города. Заведение в пятиэтажке на Советской, 44 было законспирировано и допуск сюда был только у избранных.
Источник фото: пресс-служба прокуратуры НСО
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