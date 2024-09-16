Мощный магнитный шторм G5 обрушится на Новосибирскую область 16 сентября

Ученые Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН предупредили о приближающемся геомагнитном шторме категории G5, который может затронуть Новосибирск.

Как заявляют специалисты, по предварительным расчетам, фронт выброса достигнет магнитосферы Земли в понедельник, 16 сентября.

— События могут пойти по двум сценариям, один из которых описывает предстоящие понедельник и вторник как двухдневный «апокалипсис» с новыми крупными бурями и очередными волнами полярных сияний. А второй демонстрирует исключительно спокойные зелёные диаграммы без единого вкрапления не то, что красного, а хотя бы жёлтого цвета. Вероятность первого сценария составляет 53%, вероятность второго 47%, и это означает, что можно просто кидать монетку — более научного подхода в такой ситуации придумать трудно, — написал директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор ИГУ Сергей Язев на своей странице в «ВКонтакте».

Ученый считает, что в случае первого сценария, первый удар по Земле по расчетам ожидается около 11 утра по московскому времени в понедельник. Продолжительность бури может составить около 30 часов. Пик колебаний магнитного поля прогнозируется на вторую половину дня понедельника. Зона полярных сияния по прогнозу снова будет сконцентрирована в восточном полушарии, то есть над Россией.

Изменения в магнитном поле могут вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

Медики рекомендуют заранее вооружиться необходимыми препаратами, отказаться от физических нагрузок и тщательней следить за состоянием здоровья. Лучший способ избежать последствий — здоровое питание и прогулки на свежем воздухе.

Ранее редакция сообщала о том, что специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН спрогнозировали магнитную бурю, вероятность которой оценили в 20%, сильного магнитного шторма — в 10%.