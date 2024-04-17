Очередное заседание суда по делу о взрыве газа на Линейной прошло в Новосибирске

В Заельцовском районном суде Новосибирска прошло очередное заседание по делу о взрыве газа на улице Линейной.

На заседании продолжился допрос потерпевших.

С момента начала рассмотрения дела было заслушано 63 человека и их представители, а также два свидетеля со стороны обвинения.

Суд рассматривает заявления о компенсации морального и имущественного вреда.

Напомним, что в результате взрыва газа и обрушения части дома на улице Линейной в феврале прошлого года в Новосибирске погибли 15 человек. Власти приняли решение о сносе дома в июне 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной определят горожане.