Очередное заседание суда по делу о взрыве газа на Линейной прошло в Новосибирске

В Заельцовском районном суде Новосибирска прошло очередное заседание по делу о взрыве газа на улице Линейной.
На заседании продолжился допрос потерпевших.
С момента начала рассмотрения дела было заслушано 63 человека и их представители, а также два свидетеля со стороны обвинения.
Суд рассматривает заявления о компенсации морального и имущественного вреда.
Напомним, что в результате взрыва газа и обрушения части дома на улице Линейной в феврале прошлого года в Новосибирске погибли 15 человек. Власти приняли решение о сносе дома в июне 2023 года.
Ранее редакция сообщала о том, что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной определят горожане.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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