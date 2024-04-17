Незаконно вывезти в Дубай 1,2 миллиона попытался житель Новосибирска

Таможенники аэропорта Толмачёво нашли крупную сумму денег в багаже жителя Новосибирска. Он отправлялся в ОАЭ.
Как сказано в сообщении Сибирского таможенного управления, 31-летний мужчина выбрал «зеленый коридор». Таким образом, он подтверждал, что у него нет товаров и валюты, которые подлежат таможенному декларированию. Однако сотрудникам таможни удалось обнаружить у пассажира 1 миллион 581 тысячу рублей и 6300 долларов.
Деньги были изъяты, их судьбу решит суд. На новосибирца завели дело об административном правонарушении.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске таможенник отказался от взятки.
Источник фото: Сибирское таможенное управление
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