Незаконно вывезти в Дубай 1,2 миллиона попытался житель Новосибирска

Таможенники аэропорта Толмачёво нашли крупную сумму денег в багаже жителя Новосибирска. Он отправлялся в ОАЭ.

Как сказано в сообщении Сибирского таможенного управления, 31-летний мужчина выбрал «зеленый коридор». Таким образом, он подтверждал, что у него нет товаров и валюты, которые подлежат таможенному декларированию. Однако сотрудникам таможни удалось обнаружить у пассажира 1 миллион 581 тысячу рублей и 6300 долларов.

Деньги были изъяты, их судьбу решит суд. На новосибирца завели дело об административном правонарушении.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске таможенник отказался от взятки.